Координуються однією рукою: Кобахідзе висловився про протести у Грузії та Словаччині

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що антиурядові протести у Грузії та Словаччині "координуються однією рукою", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

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"Це абсолютно логічно", - заявив Кобахідзе сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву свого колеги Роберта Фіцо про загрозу державного перевороту за участю "іноземних експертів" за аналогією з "кольоровими революціями" в Україні та Грузії.

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"Я часто цитував конкретний відеозвернення прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, в якому він описує процеси, що відбуваються в Словаччині, зокрема поширення ліберального фашизму на території Словаччини. Те, що він описує у своєму 10-хвилинному відеозверненні, є абсолютно ідентичним тому, що відбувається в Грузії", - сказав Кобахідзе.

Словацька опозиція відкликала вотум недовіри уряду Фіцо і планує подати новий

Про плани повалення законної словацької влади шляхом вуличних протестів Фіцо оголосив після того, як опозиція внесла до парламенту пропозицію про винесення вотуму недовіри його уряду. Як підстави для винесення вотуму недовіри вказувався зовнішньополітичний курс уряду, що веде до ізоляції Словаччини, а також контакти Фіцо з президентом рф володимиром путіним і віддалення Словаччини від Євросоюзу і НАТО.