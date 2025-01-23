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Координируются одной рукой: Кобахидзе высказался о протестах в Грузии и Словакии

Координируются одной рукой: Кобахидзе высказался о протестах в Грузии и Словакии

Киев  •  УНН

 • 6771 просмотра

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Ираклий Кобахидзе поддержал заявление словацкого премьера Фицо об угрозе государственного переворота. По его словам, протесты в обеих странах координируются из одного центра.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что антиправительственные протесты в Грузии и Словакии "координируются одной рукой", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

"Это абсолютно логично", - заявил Кобахидзе сегодня на пресс-конференции, комментируя заявление своего коллеги Роберта Фицо об угрозе государственного переворота с участием „иностранных экспертов" по аналогии с „цветными революциями" в Украине и Грузии.

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"Я часто цитировал конкретное видеообращение премьера Словакии Роберта Фицо, в котором он описывает процессы, происходящие в Словакии, в частности распространение либерального фашизма на территории Словакии. То, что он описывает в своем 10-минутном видеообращении, является абсолютно идентичным тому, что происходит в Грузии", - сказал Кобахидзе.

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О планах свержения законной словацкой власти путем уличных протестов Фицо объявил после того, как оппозиция внесла в парламент предложение о вынесении вотума недоверия его правительству. В качестве основания для вынесения вотума недоверия указывался внешнеполитический курс правительства, ведущий к изоляции Словакии, а также контакты Фицо с президентом рф владимиром путиным и отдаление Словакии от Евросоюза и НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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