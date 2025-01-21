Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия правительству Фицо и планирует подать новый
Киев • УНН
Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия премьеру Роберту Фицо из-за его попытки сделать сессию закрытой. Оппозиционеры пообещали вскоре инициировать новую попытку отставки правительства.
Оппозиционные партии парламента Словакии отозвали вотум недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо и его правительству. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во вторник, 21 января, вице-спикер парламента Петер Зига заявил, что оппозиционные партии Словакии отозвали постановление о вотуме недоверия правительству во главе с Робертом Фицо.
Оппозиция протестовала предложение Фицо сделать сессию закрытой на том основании, что он разглашал конфиденциальную информацию, и заявила, что в ближайшее время проведет новый вотум недоверия
В начале заседания лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка озвучил все претензии к Фицо, в частности, вспомнил его визит в москву и заявления соратников, которые поставили вопрос о дальнейшем членстве Словакии в Евросоюзе и НАТО. Оппозиция также заявила, что уже в ближайшее время объявит новый вотум недоверия правительству Фицо.
Напомним
14 января 2025 года оппозиционные партии Словакии объявили о попытке вынести вотум недоверия премьер-министру Роберту Фицо. Главной причиной стала его поездка в москву и изменение внешнеполитического курса страны.