Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия правительству Фицо и планирует подать новый

Оппозиционные партии парламента Словакии отозвали вотум недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо и его правительству. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во вторник, 21 января, вице-спикер парламента Петер Зига заявил, что оппозиционные партии Словакии отозвали постановление о вотуме недоверия правительству во главе с Робертом Фицо.

Оппозиция протестовала предложение Фицо сделать сессию закрытой на том основании, что он разглашал конфиденциальную информацию, и заявила, что в ближайшее время проведет новый вотум недоверия - пишет Reuters.

В начале заседания лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка озвучил все претензии к Фицо, в частности, вспомнил его визит в москву и заявления соратников, которые поставили вопрос о дальнейшем членстве Словакии в Евросоюзе и НАТО. Оппозиция также заявила, что уже в ближайшее время объявит новый вотум недоверия правительству Фицо.

Напомним

14 января 2025 года оппозиционные партии Словакии объявили о попытке вынести вотум недоверия премьер-министру Роберту Фицо. Главной причиной стала его поездка в москву и изменение внешнеполитического курса страны.