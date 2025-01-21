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Словацька опозиція відкликала вотум недовіри уряду Фіцо і планує подати новий

Словацька опозиція відкликала вотум недовіри уряду Фіцо і планує подати новий

Київ • УНН

 • 46005 перегляди

Словацька опозиція відкликала вотум недовіри прем'єру Роберту Фіцо через його спробу зробити сесію закритою. Опозиціонери пообіцяли невдовзі ініціювати нову спробу відставки уряду.

Опозиційні партії парламенту Словаччини відкликали вотум недовіри прем'єр-міністру країни Роберту Фіцо та його уряду. Про це інформує агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у вівторок, 21 січня, віцеспікер парламенту Петер Зіга заявив, що опозиційні партії Словаччини відкликали постанову про вотум недовіри уряду на чолі з Робертом Фіцо.

Опозиція протестувала пропозицію Фіцо зробити сесію закритою на тій підставі, що він розголошував конфіденційну інформацію, і заявила, що найближчим часом проведе новий вотум недовіри

- пише Reuters.

На початку засідання лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка озвучив усі претензії до Фіцо, зокрема, згадав його візит до москви та заяви соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у Євросоюзі і НАТО. Опозиція також заявила, що вже найближчим часом оголосить новий вотум недовіри уряду Фіцо.

Нагадаємо

14 січня 2025 року опозиційні партії Словаччини оголосили про спробу винести вотум недовіри прем'єр-міністру Роберту Фіцо. Головною причиною стала його поїздка до москви та зміна зовнішньополітичного курсу країни.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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