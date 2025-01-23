"Це стандартна казка": МЗС про заяву Фіцо щодо експертів причетних до заворушень у Грузії та Україні
Київ • УНН
Речник МЗС України назвав заяви словацького прем'єра Фіцо про групу експертів, причетних до протестів, "стандартною казкою". Міністерство підтвердило, що обговорювалася можлива зустріч Фіцо та Зеленського в Давосі.
МЗС прокоментувало заяви премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, про те, що у його країні перебуває "група експертів", які причетні до протестів у Грузії та Революції гідності в Україні. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Так, ми бачили ці заяви прем'єр-міністра Словаччини. І розцінюємо ці заяви як намагання залякувати словацьке суспільство і консолідувати свій електорат. Не більше і не менше... Це стандартна якась казка для людей у вигляді, що хтось готує якісь заворушення,
Речник МЗС наголо, що Фіцо варто звернути увагу на свої власні дії, які збурюють людей в його країні і проаналізувати, чому вони призводять до невдоволення людей в його країні.
Зараз, мені здається, це просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось уже таке, що давно зіпсувалося і вже якби некрасиво таке використовувати, як на публіці,
Також Тихий відповів на питання, чи розглядалася можливість зустрічі Фіцо з Зеленським у Давос.
Я можу підтвердити, що обговорювалася теоретична можливість організації такої зустрічі в Давосі … Цієї зустрічі не відбулося, але я думаю, що ми продовжуємо шукати можливості для контактів з Словацькою стороною, на якомусь рівні, не обов'язково на рівні лідерів, з'ясування всіх питань, які їх там будуть,
Нагадаємо
Іраклій Кобахідзе підтримав заяву словацького прем'єра Фіцо про загрозу державного перевороту. За його словами, протести в обох країнах координуються з одного центру.