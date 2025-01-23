"Це стандартна казка": МЗС про заяву Фіцо щодо експертів причетних до заворушень у Грузії та Україні

МЗС прокоментувало заяви премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, про те, що у його країні перебуває "група експертів", які причетні до протестів у Грузії та Революції гідності в Україні. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Так, ми бачили ці заяви прем'єр-міністра Словаччини. І розцінюємо ці заяви як намагання залякувати словацьке суспільство і консолідувати свій електорат. Не більше і не менше... Це стандартна якась казка для людей у вигляді, що хтось готує якісь заворушення, - заявив Тихий.

Речник МЗС наголо, що Фіцо варто звернути увагу на свої власні дії, які збурюють людей в його країні і проаналізувати, чому вони призводять до невдоволення людей в його країні.

Зараз, мені здається, це просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось уже таке, що давно зіпсувалося і вже якби некрасиво таке використовувати, як на публіці, прокоментував Тихий.

Також Тихий відповів на питання, чи розглядалася можливість зустрічі Фіцо з Зеленським у Давос.

Я можу підтвердити, що обговорювалася теоретична можливість організації такої зустрічі в Давосі … Цієї зустрічі не відбулося, але я думаю, що ми продовжуємо шукати можливості для контактів з Словацькою стороною, на якомусь рівні, не обов'язково на рівні лідерів, з'ясування всіх питань, які їх там будуть, - заявив речник.

Нагадаємо

Іраклій Кобахідзе підтримав заяву словацького прем'єра Фіцо про загрозу державного перевороту. За його словами, протести в обох країнах координуються з одного центру.