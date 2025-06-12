Подкуп в порту Черноморск: за отступление права требования предлагалось 12 млн грн

$41.510.04
ukenru
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
17:14 • 14439 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
16:35 • 54499 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
16:12 • 60244 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
16:05 • 36281 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
15:21 • 67646 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 40748 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 59287 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 57525 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
12 июня, 10:38 • 53710 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
12 июня, 10:04 • 61773 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
72%
749мм
Популярные новости
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 87968 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам12 июня, 10:12 • 132138 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: названы национальности пассажиров, находившихся на борту самолета12 июня, 10:21 • 47168 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА14:37 • 48958 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками17:17 • 13318 просмотра
публикации
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль16:35 • 54499 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 16:12 • 60244 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
15:21 • 67646 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА14:37 • 49276 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам12 июня, 10:12 • 132410 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Кайя Каллас
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Харьковская область
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками17:17 • 13542 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 88189 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 101388 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 125899 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 128070 просмотра
Актуальное
YouTube
Шахед-136
Spotify
ЧатГПТ
Facebook

Подкуп в порту Черноморск: за отступление права требования предлагалось 12 млн грн

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

В суд направлено дело о попытке подкупа директора порта "Черноморск". Фигуранты пытались обеспечить заключение договора между портом и компанией о передаче права требования долга от другого частного общества.

Подкуп в порту Черноморск: за отступление права требования предлагалось 12 млн грн

Частный предприниматель, начальник службы правового обеспечения и бывший внештатный советник  ГП "МТП "Черноморск" оказались замешаны в "сложной" попытке подкупа-взятки - речь идет о 12 млн грн за отступление права требования. Ключевой момент был связан с попыткой получить решение от руководства одного из крупнейших портов Украины.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.  

12 млн грн за отступление права требования от ГП "МТП "Черноморск" к частному предприятию. 12 июня 2025 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, уличенного в предложении и обещании неправомерной выгоды и.о. директора ГП "Международный торговый порт "Черноморск".

- передает САП.

Аренда, банкротство и попытка отступления права требования через руководство порта в Одесской области 

В 2018 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и ООО "Европей Агро Инвестмент Юкрейн" заключен договор аренды недвижимого имущества. Согласно договору частное общество арендовало сроком на 49 лет государственное недвижимое имущество общей площадью 113 106,50 кв. м и обязывалось уплачивать ежемесячную арендную плату.

Однако после заключения указанного договора в результате хозяйственной деятельности у общества возникла кредиторская задолженность, в связи с чем на основании заявления одного из кредиторов возбуждено производство о банкротстве этого общества и введена процедура распоряжения имуществом.

Главу Национального банка Словакии признали виновным в коррупции29.05.25, 19:08 • 3174 просмотра

Антикоррупционеры обнаружили, что во время осуществления процедуры банкротства ООО "Европей Агро Инвестмент Юкрейн" в сентябре 2020 года в суд в Одесской области обратилось частное предприятие. Цель обращения -  заявление об участии в санации общества-должника в качестве инвестора.

Интересным фактом является то, что в интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота.

- говорится в отчете САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что начальник службы правового обеспечения и бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Черноморск" по правовым и экономическим вопросам в октябре 2020 года выразили директору частного предприятия предложение предоставить неправомерную выгоду.

Предлагалось 12 млн грн за осуществление влияния на и.о. директора ГП "МТП "Черноморск" для обеспечения заключения им договора об отступлении этому частному предприятию права требования.

- передает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, соответствующие деньги должны были быть перечислены.

Их планировалось перечислить на счет другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления. 

Платеж был завуалирован под финансово-хозяйственную операцию.

- информирует САП.

Действия начальника службы правового обеспечения ГП "МТП "Черноморск", бывшего внештатного советника директора ГП "МТП "Черноморск" по правовым и экономическим вопросам и директора частного предприятия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Вынесены обвинительные приговоры на основании соглашений о признании виновности.

Они касаются начальника службы правового обеспечения и бывшего внештатного советника.

Напомним

УНН передавал, что расследование по делу в отношении трех человек, уличенных в попытке подкупа руководства Минвосстановления - завершено. 

Бывшую судью ОАСК приговорили к 5,5 годам заключения за взяточничество: детали11.06.25, 15:28 • 2034 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаКриминал и ЧП
Одесская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9