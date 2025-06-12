Подкуп в порту Черноморск: за отступление права требования предлагалось 12 млн грн

Частный предприниматель, начальник службы правового обеспечения и бывший внештатный советник ГП "МТП "Черноморск" оказались замешаны в "сложной" попытке подкупа-взятки - речь идет о 12 млн грн за отступление права требования. Ключевой момент был связан с попыткой получить решение от руководства одного из крупнейших портов Украины.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

12 млн грн за отступление права требования от ГП "МТП "Черноморск" к частному предприятию. 12 июня 2025 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, уличенного в предложении и обещании неправомерной выгоды и.о. директора ГП "Международный торговый порт "Черноморск". - передает САП.

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В 2018 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и ООО "Европей Агро Инвестмент Юкрейн" заключен договор аренды недвижимого имущества. Согласно договору частное общество арендовало сроком на 49 лет государственное недвижимое имущество общей площадью 113 106,50 кв. м и обязывалось уплачивать ежемесячную арендную плату.

Однако после заключения указанного договора в результате хозяйственной деятельности у общества возникла кредиторская задолженность, в связи с чем на основании заявления одного из кредиторов возбуждено производство о банкротстве этого общества и введена процедура распоряжения имуществом.

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Антикоррупционеры обнаружили, что во время осуществления процедуры банкротства ООО "Европей Агро Инвестмент Юкрейн" в сентябре 2020 года в суд в Одесской области обратилось частное предприятие. Цель обращения - заявление об участии в санации общества-должника в качестве инвестора.

Интересным фактом является то, что в интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота. - говорится в отчете САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что начальник службы правового обеспечения и бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Черноморск" по правовым и экономическим вопросам в октябре 2020 года выразили директору частного предприятия предложение предоставить неправомерную выгоду.

Предлагалось 12 млн грн за осуществление влияния на и.о. директора ГП "МТП "Черноморск" для обеспечения заключения им договора об отступлении этому частному предприятию права требования. - передает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, соответствующие деньги должны были быть перечислены.

Их планировалось перечислить на счет другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления.

Платеж был завуалирован под финансово-хозяйственную операцию. - информирует САП.

Действия начальника службы правового обеспечения ГП "МТП "Черноморск", бывшего внештатного советника директора ГП "МТП "Черноморск" по правовым и экономическим вопросам и директора частного предприятия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Вынесены обвинительные приговоры на основании соглашений о признании виновности.

Они касаются начальника службы правового обеспечения и бывшего внештатного советника.

Напомним

УНН передавал, что расследование по делу в отношении трех человек, уличенных в попытке подкупа руководства Минвосстановления - завершено.

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