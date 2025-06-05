Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 000 хабаря
Київ • УНН
Двох колишніх правоохоронців підозрюють у вимаганні 150 тис. доларів США від підприємця за уникнення кримінальної відповідальності. Їм загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 368 КК України.
Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру двом колишнім правоохоронцям. Вони вимагали від підприємця хабаря у розмірі 150 000 доларів США за можливість уникнення кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Деталі
Як повідомили в прокуратурі, один з викритих хабарників раніше обіймав посаду детектива центрального управління БЕБ. Інший був слідчим Нацполіції у Київській області. Вони заявили керівнику юридичної особи, що той може відкупитися від кримінальної відповідальності за 150 000 доларів США. Крім цього, підприємцю пообіцяли припинити блокування його рахунків.
Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу робили спроби переконати останнього у невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна
Хабарників звільнено із займаних посад, їм оголошено про підозри. Дії колишніх посадовців кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України з урахуванням ступеня співучасті.
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Раніше в Україні затримали прокурора відділу однієї з обласних прокуратур, який вимагав 10 тисяч доларів хабаря з бізнесмена. Він обіцяв вплинути на іншого прокурора, щоб укласти угоду про визнання винуватості.