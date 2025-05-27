В Україні затримали прокурора, який вимагав 10 тисяч доларів хабаря з бізнесмена
Київ • УНН
Прокурор обіцяв вплинути на іншого прокурора, щоб укласти угоду про визнання винуватості. Зараз тривають обшуки за місцем його роботи та проживання.
В Україні затримали прокурора, який отримав неправомірну вигоду у доларах США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
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Прокурор відділу однієї з обласних прокуратур, користуючись своїм службовим становищем, вимагав у громадянина 10 тисяч доларів США. У такий спосіб він обіцяв вплинути на прокурора у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди задля укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим.
Прокурора затримали, за місцем його роботи і проживання тривають обшуки. Досудове розслідування здійснюють ДБР і СБУ.
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