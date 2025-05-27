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В Украине задержали прокурора, который требовал 10 тысяч долларов взятки с бизнесмена

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Прокурор обещал повлиять на другого прокурора, чтобы заключить соглашение о признании вины. Сейчас продолжаются обыски по месту его работы и проживания.

В Украине задержали прокурора, который требовал 10 тысяч долларов взятки с бизнесмена

В Украине задержали прокурора, получившего неправомерную выгоду в долларах США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Прокурор отдела одной из областных прокуратур, пользуясь своим служебным положением, требовал у гражданина 10 тысяч долларов США. Таким образом, он обещал повлиять на прокурора в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды для заключения соглашения о признании виновности с обвиняемым.

Прокурора задержали, по месту его работы и проживания продолжаются обыски. Досудебное расследование осуществляют ГБР и СБУ.

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Евгений Устименко

Евгений Устименко

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