НАПК после проверки деклараций должностных лиц ТЦК и СП обнаружило нарушения на 36,8 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в течение 2024-2025 годов начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В результате проверки 18 из них было выявлено нарушений на 36,8 млн грн, пишет УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

В частности, согласно результатам проверки НАПК, в декларации начальника Днепропетровского ОТЦК и СП за 2022 год установлены признаки незаконного обогащения.

Так, в период с 26.08.2021 по 18.07.2023 близкие лица должностного лица приобрели активы стоимостью более 8,8 млн грн, законность источников происхождения которых не подтверждена. В частности, приобретены две квартиры в Днепре, два автомобиля (Volkswagen Passat и Ford Ranger), а также 65 тысяч долл США, которые подарены жене ее отцом с недостаточным для этого уровнем дохода - говорится в сообщении НАПК.

Этот чиновник также не задекларировал шесть объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве собственности и еще два объекта недвижимости, которыми он пользовался вместе с членами семьи. Кроме того, чиновник не указал сведения о двух автомобилях, которыми он пользовался. Он также умолчал о доходах, полученных им и его женой.

Нацполиция на основе материалов НАПК открыла уголовное производство по декларированию недостоверной информации незаконного обогащения. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд.

Также в НАПК сообщили, что в декларации офицера Одесского ОТЦК и СП за 2022 год выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 3,8 млн грн. Фигурант не задекларировал земельный участок, квартиру, находившуюся в его пользовании в отчетном периоде, а также две квартиры, владелицей которых является его дочь. Также чиновник указал недостоверную информацию о стоимости собственной квартиры, трех автомобилей и мотоцикла и не задекларировал принадлежащие ему корпоративные права. Расследование полиции по этому делу продолжается до сих пор.

Также по материалам НАПК Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении командира одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области.

В декларациях должностного лица за 2022 и 2023 годы указаны признаки недостоверных сведений на более 2,6 млн и 2 млн грн соответственно. Чиновник не указал данные о двух собственных земельных участках и квартире, которой он пользовался, а также доход в виде денежного обеспечения и денежные активы на собственных банковских счетах - говорится в сообщении.

По материалам НАПК ГБР также начало расследование по декларированию недостоверной информации в отношении начальника отделения военного учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП Ровенской области. В его декларации за 2023 год следователи зафиксировали признаки недостоверных сведений на более 1,6 млн грн. В частности, чиновник не задекларировал жилой дом и земельный участок, которыми он с семьей пользовался.

В Киеве задержали еще одного чиновника ТЦК за взятку

Кроме того, суд в Харькове признал виновным командира отделения Харьковского ОТЦК и СП в совершении административного правонарушения. На него был наложен штраф в размере 17 тысяч грн. Отмечается, что чиновник указал в декларации недостоверные сведения на 645 тысяч грн. Он не задекларировал два земельных участка, указал недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученный им доход.

Дополнение

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, который с марта 2024 помогал желающим избежать мобилизации за взятку.