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The Guardian

НАЗК після перевірки декларацій посадовців ТЦК та СП виявив порушення на 36,8 млн грн

Київ • УНН

 • 194 перегляди

НАЗК виявило порушення на 36,8 млн грн у деклараціях 18 посадовців ТЦК за 2024-2025 роки. Розпочато кримінальні провадження та досудові розслідування щодо недостовірних даних.

НАЗК після перевірки декларацій посадовців ТЦК та СП виявив порушення на 36,8 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 2024-2025 років розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок перевірки 18 з них було виявлено порушень на 36,8 млн грн, пише УНН з посиланням на НАЗК.

Деталі

Зокрема, згідно з результатами перевірки НАЗК, у декларації начальника Дніпропетровського ОТЦК та СП за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення.

Так, у період з 26.08.2021 по 18.07.2023 близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також  65 тисяч дол США, які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу

- говориться у повідомленні НАЗК.

Цей посадовець також не задекларував шість об’єктів нерухомості, які належать йому на праві власності та ще два обʼєкти нерухомості, якими він користувався разом з членами сімʼї. Крім того, чиновник не вказав відомості щодо двох автомобілів, якими він користувався. Він також змовчав про доходи, отримані ним та його дружиною.

Нацполіція на основі матеріалів НАЗК відкрила кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації незаконного збагачення. Наразі розслідування завершене, справу скеровано до суду.

Також в НАЗК повідомили, що у декларації офіцера Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на суму понад 3,8 млн грн. Фігурант не задекларував земельну ділянку, квартиру, що перебувала в його користуванні у звітному періоді, а також дві квартири, власницею яких є його дочка. Також посадовець вказав недостовірну інформацію про вартість власної квартири, трьох автомобілів і мотоцикла та не задекларував належні йому корпоративні права. Розслідування поліції у цій справі триває досі.

Також за матеріалами НАЗК Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування стосовно командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК та СП Харківської області.

В деклараціях посадовця за 2022 та 2023 роки зазначені ознаки недостовірних відомостей на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно. Посадовець не вказав дані про дві власні земельні ділянки та квартиру, якою він користувався, а також дохід у вигляді грошового забезпечення та грошові активи на власних банківських рахунках

 - говориться у повідомленні.

За матеріалами НАЗК ДБР також розпочало розслідування щодо декларування недостовірної інформації стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. В його декларації за 2023 рік слідчі зафіксували ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн. Зокрема, посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, якими він з сім’єю користувався.

У Києві затримали ще одного посадовця ТЦК за хабар29.10.24, 12:26 • 18658 переглядiв

Крім того, суд у Харкові визнав винним командира відділення Харківського ОТЦК та СП у вчиненні адміністративного правопорушення. На нього було накладено штраф у розмірі 17 тисяч грн. Зазначається, що посадовець вказав у декларації недостовірні відомості на 645 тисяч грн. Він не задекларував дві земельні ділянки, вказав недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід.

Доповнення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який з березня 2024 допомагав охочим уникнути мобілізації за хабар.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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