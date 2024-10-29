У Києві затримали ще одного посадовця ТЦК за хабар
Київ • УНН
Помічника начальника Подільського ТЦК затримали за отримання хабаря у 25 тис. грн та 4 тис. дол. Посадовець міг допомогти уникнути мобілізації через маніпуляції з військовим обліком.
У Києві затримали помічника начальника Подільського районного ТЦК та СП з правової роботи, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону, пише УНН.
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"Викрито та повідомлено про підозру помічнику начальника Подільського РТЦК та СП з правової роботи", - повідомили у прокуратурі.
За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від адвоката неправомірну вигоду за непритягнення її клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку його на військовий облік. Таким чином клієнт адвоката міг уникнути мобілізації, зазначили у прокуратурі.
Сума хабаря, як вказано, становила 25 тис. грн та 4 тис. дол.
Підозрюваного затримали. Чоловіку інкримінують одержання хабаря для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі суд відправив його під варту з можливістю застави обсягом майже 212 тис. грн.
Нагадаємо
Раніше у Києві затримали трьох посадовців Голосіївського районного ТЦК та трьох цивільних за організацію ухилення від мобілізації. Під час обшуків вилучили понад 1,2 млн дол., 45 тис. євро та 11 елітних автомобілів.