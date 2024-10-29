В Киеве задержали еще одного чиновника ТЦК за взятку
Киев • УНН
Помощника начальника Подольского ТЦК задержали за получение взятки в 25 тыс. грн и 4 тыс. долл. Чиновник мог помочь избежать мобилизации из-за манипуляций с военным учетом.
В Киеве задержали помощника начальника Подольского районного ТЦК и СП по правовой работе, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, пишет УНН.
Детали
"Разоблачен и сообщено о подозрении помощнику начальника Подольского РТЦК и СП по правовой работе", - сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение ее клиента к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а также за дальнейшую постановку его на воинский учет. Таким образом клиент адвоката мог избежать мобилизации, отметили в прокуратуре.
Сумма взятки, как указано, составляла 25 тыс. грн и 4 тыс. долл.
Подозреваемого задержали. Мужчине инкриминируют получение взятки для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Сейчас суд отправил его под стражу с возможностью залога в размере почти 212 тыс. грн.
Напомним
Ранее в Киеве задержали трех должностных лиц Голосеевского районного ТЦК и трех гражданских за организацию уклонения от мобилизации. Во время обысков изъяли более 1,2 млн долл., 45 тыс. евро и 11 элитных автомобилей.