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Бывшего детектива БЭБ и следователя Нацполиции подозревают в вымогательстве $150 000 взятки

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Двух бывших правоохранителей подозревают в вымогательстве 150 тыс. долларов США у предпринимателя за избежание уголовной ответственности. Им грозит ответственность по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Бывшего детектива БЭБ и следователя Нацполиции подозревают в вымогательстве $150 000 взятки

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении двум бывшим правоохранителям. Они требовали от предпринимателя взятку в размере 150 000 долларов США за возможность избежания уголовной ответственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, один из разоблаченных взяточников ранее занимал должность детектива центрального управления БЭБ. Другой был следователем Нацполиции в Киевской области. Они заявили руководителю юридического лица, что тот может откупиться от уголовной ответственности за 150 000 долларов США. Кроме этого, предпринимателю пообещали прекратить блокировку его счетов.

Пытаясь заставить предпринимателя предоставить неправомерную выгоду, должностные лица в течение длительного времени предпринимали попытки убедить последнего в неотвратимости сообщения о подозрении, осуждении и назначении наказания в виде лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества

- говорится в сообщении.

Взяточники уволены с занимаемых должностей, им объявлено о подозрениях. Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины с учетом степени соучастия.

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС04.06.25, 12:02 • 35952 просмотра

Напомним

Ранее в Украине задержали прокурора отдела одной из областных прокуратур, который требовал 10 тысяч долларов взятки с бизнесмена. Он обещал повлиять на другого прокурора, чтобы заключить соглашение о признании виновности.

Лилия Набока

Лилия Набока

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