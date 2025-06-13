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Экс-госсекретаря Мингромад и еще двух чиновников подозревают в получении взятки за помощь в захвате земли в Киеве

Киев • УНН

 • 514 просмотра

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере, которая могла привести к 1 млрд грн убытков. Застройщик и должностные лица министерства организовали схему с землей в Киеве.

Экс-госсекретаря Мингромад и еще двух чиновников подозревают в получении взятки за помощь в захвате земли в Киеве

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в г. Киеве под строительство жилого комплекса. К реализации схемы привлекли должностных лиц Минрегиона и директора государственного предприятия.

Должностные лица Министерства создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию. Государственный секретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства. А директор госпредприятия незаконно заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах г. Киева.

С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости около 30 тыс. грн. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды – 16,8 млн грн.

Согласно договорам, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП.

- говорится в сообщении САП.

12 и 13 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере пяти лицам.

Подозрения, в частности, получили бывший государственный секретарь Мингромады, бывший советник министра, бывший директор госпредприятия, а также застройщик и его доверенное лицо, являющиеся организаторами схемы.

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В прокуратуре уточнили, что упомянутый застройщик, должностное лицо строительной компании и бывший директор госпредприятия являются обвиняемыми в другом деле НАБУ и САП относительно попытки подкупа квартирами топ-чиновника Министерства восстановления.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев
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