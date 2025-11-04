Маніпуляції і "тепла ванна": експрокурор САП про витоки "картонкового майдану" та відсутність справжнього громадського контролю

Експрокурор САП Станіслав Броневицький

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький в інтерв’ю для програми "Тіні великих грошей" заявив, що сфера громадського антикорупційного контролю монополізована людьми, які не ставлять Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі незручних питань та мають з цими органами тісний діалог, повідомляє УНН.

На думку Броневицького, цим "монополістам" від громадського контролю вигідно, аби діяльність НАБУ і САП залишалася не просто незалежною, а безконтрольною, непідзвітною нікому.

"Тим, хто керує цими органами, тим, хто монополізував лінію громадського контролю за цими органами, тим, хто завжди перебуває у "теплій ванні", тим, хто не задає незручних запитань, тим, хто не цікавиться долями всіх проваджень, як задаєте ці питання ви. От цим вигідно. Вони окремо", - наголосив Броневицький.

Він додав, що бачив цих людей у кабінеті керівника САП.

"Розумієте, що функції громадського контролю кількох громадських об’єднань чи громадських організацій абсолютно монополізували, присвоюючи собі чомусь звання експертних І тільки тих, хто, тільки вони і ніхто інший не може комунікувати щодо антикорупції в нашій країні щодо САП НАБУ і так далі. І багатьох цих людей я бачив дуже часто в Кабінеті пана Клименка. Тобто там комунікація, абсолютно нормальна співпраця. То яким чином може забезпечуватися громадський контроль і чи є він? Питання риторичне", - пояснив Броневицький.

"І в цьому найбільший шкоду, і в цьому найбільша загроза саме в цьому. Найбільша загроза для антикорупційних органів. Тому що якщо жити в теплі і постійно казати, що ми такі класні, але результатів не показувати, то в кінцевому результаті суспільство дає запитання: друзі, а для чого ви нам потрібні?", - вважає експрокурор.

Він пояснив, що безконтрольність і відсутність підзвітності таких органів, як НАБУ і САП призводить до того, що рішення ухвалюються закрито і без необхідної комунікації. Натомість, коли влада намагається повернути ситуацію у правове поле – як то було напередодні "картонкового майдану", а не знищити незалежність антикорупційних органів – виникають маніпуляції. Як приклад – ситуація з колишнім міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, якого нібито намагалися врятувати від кримінальної відповідальності через знищення незалежності НАБУ і САП.

"Я не пов’язую ці дві історії від слова "зовсім". Більше того, якщо ми пригадаємо риторику тих днів, то Генеральний прокурор Кравченко, який був призначений за тиждень до цих подій, він ж публічно сказав про те, що "займайтесь Чернишов, займайтесь цим провадженням – я туди взагалі втручатися не буду". Як бути з цим? Це помста за Чернишова, якщо Генеральний прокурор, призначений верховною Радою говорить, що я туди втручатися не буду?", - зауважив Броневицький.

Він вважає, що все було зведено у площину помсти для того аби було простіше вивести людей на протести, адже це було б зробити складніше, якщо б у людей з’явилася можливість розібратися у тому, як має функціонувати правоохоронна система та система стримувань і противаг.

"Мені просто здається, що це достатньо маніпулятивні твердження, спрямовані на те, аби дискусію щодо необхідності забезпечення хоча б якогось дієвого контролю, звести у лінійну площину де все чорне і біле: є Президент – Президент мститься за Чернишова, тому позбавляє незалежності САП. Так простіше пояснити людям чому слід виходити на площі", - вважає експрокурор.