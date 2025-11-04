ukenru
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Маніпуляції і "тепла ванна": експрокурор САП про витоки "картонкового майдану" та відсутність справжнього громадського контролю

Київ

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький заявив про монополізацію громадського антикорупційного контролю людьми, які не ставлять НАБУ та САП незручних питань.

Маніпуляції і "тепла ванна": експрокурор САП про витоки "картонкового майдану" та відсутність справжнього громадського контролю
Експрокурор САП Станіслав Броневицький

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький в інтерв’ю для програми "Тіні великих грошей" заявив, що сфера громадського антикорупційного контролю монополізована людьми, які не ставлять Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі незручних питань та мають з цими органами тісний діалог, повідомляє УНН.

На думку Броневицького, цим "монополістам" від громадського контролю вигідно, аби діяльність НАБУ і САП залишалася не просто незалежною, а безконтрольною, непідзвітною нікому.

"Тим, хто керує цими органами, тим, хто монополізував лінію громадського контролю за цими органами, тим, хто завжди перебуває у "теплій ванні", тим, хто не задає незручних запитань, тим, хто не цікавиться долями всіх проваджень, як задаєте ці питання ви. От цим вигідно. Вони окремо", - наголосив Броневицький.

Він додав, що бачив цих людей у кабінеті керівника САП.

"Розумієте, що функції громадського контролю кількох громадських об’єднань чи громадських організацій абсолютно монополізували, присвоюючи собі чомусь звання експертних І тільки тих, хто, тільки вони і ніхто інший не може комунікувати щодо антикорупції в нашій країні щодо САП НАБУ і так далі. І багатьох цих людей я бачив дуже часто в Кабінеті пана Клименка. Тобто там комунікація, абсолютно нормальна співпраця. То яким чином може забезпечуватися громадський контроль і чи є він? Питання риторичне", - пояснив Броневицький.

"І в цьому найбільший шкоду, і в цьому найбільша загроза саме в цьому. Найбільша загроза для антикорупційних органів. Тому що якщо жити в теплі і постійно казати, що ми такі класні, але результатів не показувати, то в кінцевому результаті суспільство дає запитання: друзі, а для чого ви нам потрібні?", - вважає експрокурор.

Він пояснив, що безконтрольність і відсутність підзвітності таких органів, як НАБУ і САП призводить до того, що рішення ухвалюються закрито і без необхідної комунікації. Натомість, коли влада намагається повернути ситуацію у правове поле – як то було напередодні "картонкового майдану", а не знищити незалежність антикорупційних органів – виникають маніпуляції. Як приклад – ситуація з колишнім міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, якого нібито намагалися врятувати від кримінальної відповідальності через знищення незалежності НАБУ і САП.

"Я не пов’язую ці дві історії від слова "зовсім". Більше того, якщо ми пригадаємо риторику тих днів, то Генеральний прокурор Кравченко, який був призначений за тиждень до цих подій, він ж публічно сказав про те, що "займайтесь Чернишов, займайтесь цим провадженням – я туди взагалі втручатися не буду". Як бути з цим? Це помста за Чернишова, якщо Генеральний прокурор, призначений верховною Радою говорить, що я туди втручатися не буду?", - зауважив Броневицький.

Він вважає, що все було зведено у площину помсти для того аби було простіше вивести людей на протести, адже це було б зробити складніше, якщо б у людей з’явилася можливість розібратися у тому, як має функціонувати правоохоронна система та система стримувань і противаг.

"Мені просто здається, що це достатньо маніпулятивні твердження, спрямовані на те, аби дискусію щодо необхідності забезпечення хоча б якогось дієвого контролю, звести у лінійну площину де все чорне і біле: є Президент – Президент мститься за Чернишова, тому позбавляє незалежності САП. Так простіше пояснити людям чому слід виходити на площі", - вважає експрокурор.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Мітинги в Україні
Міністерство національної єдності України
Олексій Чернишов
Національне антикорупційне бюро України