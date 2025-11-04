Манипуляции и "теплая ванна": экс-прокурор САП об истоках "картонного майдана" и отсутствии настоящего общественного контроля

Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий в интервью для программы "Тени больших денег" заявил, что сфера общественного антикоррупционного контроля монополизирована людьми, которые не задают Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре неудобных вопросов и имеют с этими органами тесный диалог, сообщает УНН.

По мнению Броневицкого, этим "монополистам" от общественного контроля выгодно, чтобы деятельность НАБУ и САП оставалась не просто независимой, а бесконтрольной, неподотчетной никому.

"Тем, кто руководит этими органами, тем, кто монополизировал линию общественного контроля за этими органами, тем, кто всегда находится в "теплой ванне", тем, кто не задает неудобных вопросов, тем, кто не интересуется судьбами всех производств, как задаете эти вопросы вы. Вот этим выгодно. Они отдельно", - подчеркнул Броневицкий.

Он добавил, что видел этих людей в кабинете руководителя САП.

"Понимаете, что функции общественного контроля нескольких общественных объединений или общественных организаций абсолютно монополизировали, присваивая себе почему-то звание экспертных И только тех, кто, только они и никто другой не может коммуницировать по антикоррупции в нашей стране по САП НАБУ и так далее. И многих этих людей я видел очень часто в Кабинете господина Клименко. То есть там коммуникация, абсолютно нормальное сотрудничество. То каким образом может обеспечиваться общественный контроль и есть ли он? Вопрос риторический", - пояснил Броневицкий.

"И в этом наибольший вред, и в этом наибольшая угроза именно в этом. Наибольшая угроза для антикоррупционных органов. Потому что если жить в тепле и постоянно говорить, что мы такие классные, но результатов не показывать, то в конечном итоге общество задает вопрос: друзья, а для чего вы нам нужны?", - считает экс-прокурор.

Он пояснил, что бесконтрольность и отсутствие подотчетности таких органов, как НАБУ и САП приводит к тому, что решения принимаются закрыто и без необходимой коммуникации. Зато, когда власть пытается вернуть ситуацию в правовое поле – как это было накануне "картонного майдана", а не уничтожить независимость антикоррупционных органов – возникают манипуляции. Как пример – ситуация с бывшим министром национальной единства Алексеем Чернышовым, которого якобы пытались спасти от уголовной ответственности через уничтожение независимости НАБУ и САП.

"Я не связываю эти две истории от слова "совсем". Более того, если мы вспомним риторику тех дней, то Генеральный прокурор Кравченко, который был назначен за неделю до этих событий, он же публично сказал о том, что "занимайтесь Чернышов, занимайтесь этим производством – я туда вообще вмешиваться не буду". Как быть с этим? Это месть за Чернышова, если Генеральный прокурор, назначенный Верховной Радой говорит, что я туда вмешиваться не буду?", - заметил Броневицкий.

Он считает, что все было сведено в плоскость мести для того чтобы было проще вывести людей на протесты, ведь это было бы сделать сложнее, если бы у людей появилась возможность разобраться в том, как должна функционировать правоохранительная система и система сдержек и противовесов.

"Мне просто кажется, что это достаточно манипулятивные утверждения, направленные на то, чтобы дискуссию о необходимости обеспечения хотя бы какого-то действенного контроля, свести в линейную плоскость где все черное и белое: есть Президент – Президент мстит за Чернышова, поэтому лишает независимости САП. Так проще объяснить людям почему следует выходить на площади", - считает экс-прокурор.