Експрокурор САП: угоди, які укладає Спеціалізована антикорупційна прокуратура, мають бути відкриті та затверджені Генпрокурором
Київ • УНН
Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький розкритикував закритість угод, які укладає антикорупційний орган. Він вважає, що ці угоди має затверджувати Генеральний прокурор України.
Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький, який чотири роки працював у САП, розкритикував угоди, які укладає цей антикорупційний орган з фігурантами кримінальних проваджень, за їхню закритість від суспільства. Він також висловив думку, що ці угоди має затверджувати Генеральний прокурор України, повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Броневицького в програмі "Тіні великих грошей".
"Якщо ми працюємо відкрито, так відкриті ці угоди. Покажіть, будь ласка, люди, нехай люди, експертне середовище, юристи, адвокати, інші прокурори дивляться на ці документи і скажуть свою думку. Добрі вони, хороші чи нехороші? Відповідають вони вимогам закону, вимогам справедливості, про які говорить суспільство? (…) Для прикладу, як на мене, було б доцільно запропонувати таку дискусію у професійному середовищі, якщо Генеральний прокурор затверджував би угоди, які укладає, наприклад, прокурор САП і які затверджуються керівником САП.
Нехай ще додатковим фільтром чи додатковим запобіжником буде підпис Генерального прокурора на цю угоду. Чому ні? Це ж не втручання в самостійність і незалежність. Як на мене, ні", - вважає Броневицький.
У якості сумівних угод він навів приклад угоди, яка була укладена у справі про заволодіння майновим комплексом Одеського аеропорту, так звана справа "Кауфмана-Грановського".
"Затверджено угоду про визнання винуватості. Залишився аеропорт, на має переконання під контролем фігурантів кримінального провадження. Досить сумнівна угода, яка власне і була причиною моєї публічності. Це кримінальне провадження за результатами якої було звільнено детектива, який здійснював досудове розслідування. Справ в ході якої ми пережили безпрецедентний тиск, але (…) аеропорт фізично там де і був, а реально, якщо завтра закінчиться війна, якщо завтра відновляться польоти і сполучення, то дохід від діяльності цього аеропорту буде отримувати ТОВ, яка під контролем фігурантів. На моє переконання", - наголосив Броневицький.
Він нагадав, що люди, які вчинили злочин із заволодіння аеропортом і створення злочинного угруповання, були засуджені до 8 років позбавлення, але в дійсності отримали рік умовно.
Броневицький наголосив, що на сьогоднішній день САП є повністю закритою від суспільства структурую, яка ухвалює рішення і не проводить жодної реальної комунікації щодо цих рішень. Крім того, жодного реального аудиту САП не проводилось з 2015 року.
"Що ми маємо? Ми маємо в результаті далі буде, далі буде, далі буде. Три крапки під кожною фактично справою. Крім тих, де затверджені сумнівні угоди. От і все (…) Так не повинно було бути. І так не повинно відбуватися", - додав колишній прокурор.
Він також наголосив, що НАБУ та САП працюють в умовах абсолютної відсутності контролю за їхньою діяльністю.
Бо насправді, якщо ми поговоримо про внутрішні процеси в САП і НАБУ і звернемося до профільних законів, то ми побачимо, що відсутня абсолютно, від слова зовсім, система контролю за роботою цих органів. Візьмемо, наприклад, САП.
У Законі України про прокуратуру є окрема стаття, яка регламентує роботу САП. Відповідно до норм закону, САП – це юридична особа публічного права. САП повністю відмежувалася, за результатами останньої реформи, яка була проголосована наприкінці 2023 року, від Офісу Генерального прокурора. У них своя секретна частина, у них своя бухгалтерія, своє матеріально-технічне забезпечення. Вони самостійно знають відбір прокурорів на конкурсі. Але, перепрошую, в нас є Конституція України, яка говорить про те, що єдиним керівником системи органів прокуратури в Україні є Генеральний прокурор. (…) Наслідком цього ми маємо, так чи інакше, які сумнівні рішення, укладені угоди, незрозуміло яким чином, і закриті, до речі, від суспільства", - вважає Броневицький.