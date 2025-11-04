Експрокурор САП: угоди, які укладає Спеціалізована антикорупційна прокуратура, мають бути відкриті та затверджені Генпрокурором

ukenru
11:12 • 1294 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
07:40 • 12359 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 30218 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 20188 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73588 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
3 листопада, 15:27 • 45353 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 43047 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34989 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50197 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
3 листопада, 13:44 • 18692 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
07:25 • 30217 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23326 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
3 листопада, 16:38 • 73587 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
3 листопада, 14:12 • 50195 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 45342 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Експрокурор САП: угоди, які укладає Спеціалізована антикорупційна прокуратура, мають бути відкриті та затверджені Генпрокурором

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький розкритикував закритість угод, які укладає антикорупційний орган. Він вважає, що ці угоди має затверджувати Генеральний прокурор України.

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький, який чотири роки працював у САП, розкритикував угоди, які укладає цей антикорупційний орган з фігурантами кримінальних проваджень, за їхню закритість від суспільства. Він також висловив думку, що ці угоди має затверджувати Генеральний прокурор України, повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Броневицького в програмі "Тіні великих грошей".

"Якщо ми працюємо відкрито, так відкриті ці угоди. Покажіть, будь ласка, люди, нехай люди, експертне середовище, юристи, адвокати, інші прокурори дивляться на ці документи і скажуть свою думку. Добрі вони, хороші чи нехороші? Відповідають вони вимогам закону, вимогам справедливості, про які говорить суспільство? (…) Для прикладу, як на мене, було б доцільно запропонувати таку дискусію у професійному середовищі, якщо Генеральний прокурор затверджував би угоди, які укладає, наприклад, прокурор САП і які затверджуються керівником САП.

Нехай ще додатковим фільтром чи додатковим запобіжником буде підпис Генерального прокурора на цю угоду. Чому ні? Це ж не втручання в самостійність і незалежність. Як на мене, ні", - вважає Броневицький.

У якості сумівних угод він навів приклад угоди, яка була укладена у справі про заволодіння майновим комплексом Одеського аеропорту, так звана справа "Кауфмана-Грановського".

"Затверджено угоду про визнання винуватості. Залишився аеропорт, на має переконання під контролем фігурантів кримінального провадження. Досить сумнівна угода, яка власне і була причиною моєї публічності. Це кримінальне провадження за результатами якої було звільнено детектива, який здійснював досудове розслідування. Справ в ході якої ми пережили безпрецедентний тиск, але (…) аеропорт фізично там де і був, а реально, якщо завтра закінчиться війна, якщо завтра відновляться польоти і сполучення, то дохід від діяльності цього аеропорту буде отримувати ТОВ, яка під контролем фігурантів. На моє переконання", - наголосив Броневицький.

Він нагадав, що люди, які вчинили злочин із заволодіння аеропортом і створення злочинного угруповання, були засуджені до 8 років позбавлення, але в дійсності отримали рік умовно.

Броневицький наголосив, що на сьогоднішній день САП є повністю закритою від суспільства структурую, яка ухвалює рішення і не проводить жодної реальної комунікації щодо цих рішень. Крім того, жодного реального аудиту САП не проводилось з 2015 року.

"Що ми маємо? Ми маємо в результаті далі буде, далі буде, далі буде. Три крапки під кожною фактично справою. Крім тих, де затверджені сумнівні угоди. От і все (…) Так не повинно було бути. І так не повинно відбуватися", - додав колишній прокурор.

Він також наголосив, що НАБУ та САП працюють в умовах абсолютної відсутності контролю за їхньою діяльністю.

Бо насправді, якщо ми поговоримо про внутрішні процеси в САП і НАБУ і звернемося до профільних законів, то ми побачимо, що відсутня абсолютно, від слова зовсім, система контролю за роботою цих органів. Візьмемо, наприклад, САП.

У Законі України про прокуратуру є окрема стаття, яка регламентує роботу САП. Відповідно до норм закону, САП – це юридична особа публічного права. САП повністю відмежувалася, за результатами останньої реформи, яка була проголосована наприкінці 2023 року, від Офісу Генерального прокурора. У них своя секретна частина, у них своя бухгалтерія, своє матеріально-технічне забезпечення. Вони самостійно знають відбір прокурорів на конкурсі. Але, перепрошую, в нас є Конституція України, яка говорить про те, що єдиним керівником системи органів прокуратури в Україні є Генеральний прокурор. (…) Наслідком цього ми маємо, так чи інакше, які сумнівні рішення, укладені угоди, незрозуміло яким чином, і закриті, до речі, від суспільства", - вважає Броневицький.

Лілія Подоляк

Війна в Україні
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Одеса