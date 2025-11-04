Экс-прокурор САП: соглашения, заключаемые Специализированной антикоррупционной прокуратурой, должны быть открыты и утверждены Генпрокурором

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий, четыре года проработавший в САП, раскритиковал соглашения, которые заключает этот антикоррупционный орган с фигурантами уголовных производств, за их закрытость от общества. Он также выразил мнение, что эти соглашения должен утверждать Генеральный прокурор Украины, сообщает УНН со ссылкой на интервью Броневицкого в программе "Тени больших денег".

"Если мы работаем открыто, так открыты эти соглашения. Покажите, пожалуйста, люди, пусть люди, экспертная среда, юристы, адвокаты, другие прокуроры смотрят на эти документы и скажут свое мнение. Хорошие они, хорошие или нехорошие? Отвечают ли они требованиям закона, требованиям справедливости, о которых говорит общество? (…) Например, как по мне, было бы целесообразно предложить такую дискуссию в профессиональной среде, если Генеральный прокурор утверждал бы соглашения, которые заключает, например, прокурор САП и которые утверждаются руководителем САП.

Пусть еще дополнительным фильтром или дополнительным предохранителем будет подпись Генерального прокурора на это соглашение. Почему нет? Это же не вмешательство в самостоятельность и независимость. Как по мне, нет", - считает Броневицкий.

В качестве сомнительных соглашений он привел пример соглашения, которое было заключено по делу о завладении имущественным комплексом Одесского аэропорта, так называемое дело "Кауфмана-Грановского".

"Утверждено соглашение о признании виновности. Остался аэропорт, по моему убеждению, под контролем фигурантов уголовного производства. Довольно сомнительное соглашение, которое собственно и было причиной моей публичности. Это уголовное производство, по результатам которого был уволен детектив, осуществлявший досудебное расследование. Дело, в ходе которого мы пережили беспрецедентное давление, но (…) аэропорт физически там, где и был, а реально, если завтра закончится война, если завтра возобновятся полеты и сообщения, то доход от деятельности этого аэропорта будет получать ООО, которое под контролем фигурантов. По моему убеждению", - подчеркнул Броневицкий.

Он напомнил, что люди, совершившие преступление по завладению аэропортом и созданию преступной группировки, были приговорены к 8 годам лишения свободы, но в действительности получили год условно.

Броневицкий подчеркнул, что на сегодняшний день САП является полностью закрытой от общества структурой, которая принимает решения и не проводит никакой реальной коммуникации относительно этих решений. Кроме того, никакого реального аудита САП не проводилось с 2015 года.

"Что мы имеем? Мы имеем в результате дальше будет, дальше будет, дальше будет. Три точки под каждым фактически делом. Кроме тех, где утверждены сомнительные соглашения. Вот и все (…) Так не должно было быть. И так не должно происходить", - добавил бывший прокурор.

Он также подчеркнул, что НАБУ и САП работают в условиях абсолютного отсутствия контроля за их деятельностью.

Потому что на самом деле, если мы поговорим о внутренних процессах в САП и НАБУ и обратимся к профильным законам, то мы увидим, что отсутствует абсолютно, от слова совсем, система контроля за работой этих органов. Возьмем, например, САП. В Законе Украины о прокуратуре есть отдельная статья, которая регламентирует работу САП. В соответствии с нормами закона, САП – это юридическое лицо публичного права. САП полностью отмежевалась, по результатам последней реформы, которая была проголосована в конце 2023 года, от Офиса Генерального прокурора. У них своя секретная часть, у них своя бухгалтерия, свое материально-техническое обеспечение. Они самостоятельно проводят отбор прокуроров на конкурсе. Но, извините, у нас есть Конституция Украины, которая говорит о том, что единственным руководителем системы органов прокуратуры в Украине является Генеральный прокурор. (…) Следствием этого мы имеем, так или иначе, сомнительные решения, заключенные соглашения, непонятно каким образом, и закрытые, кстати, от общества", - считает Броневицкий.