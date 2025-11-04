Экс-прокурор САП: соглашения, заключаемые Специализированной антикоррупционной прокуратурой, должны быть открыты и утверждены Генпрокурором
Киев • УНН
Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий раскритиковал закрытость соглашений, заключаемых антикоррупционным органом. Он считает, что эти соглашения должен утверждать Генеральный прокурор Украины.
Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий, четыре года проработавший в САП, раскритиковал соглашения, которые заключает этот антикоррупционный орган с фигурантами уголовных производств, за их закрытость от общества. Он также выразил мнение, что эти соглашения должен утверждать Генеральный прокурор Украины, сообщает УНН со ссылкой на интервью Броневицкого в программе "Тени больших денег".
"Если мы работаем открыто, так открыты эти соглашения. Покажите, пожалуйста, люди, пусть люди, экспертная среда, юристы, адвокаты, другие прокуроры смотрят на эти документы и скажут свое мнение. Хорошие они, хорошие или нехорошие? Отвечают ли они требованиям закона, требованиям справедливости, о которых говорит общество? (…) Например, как по мне, было бы целесообразно предложить такую дискуссию в профессиональной среде, если Генеральный прокурор утверждал бы соглашения, которые заключает, например, прокурор САП и которые утверждаются руководителем САП.
Пусть еще дополнительным фильтром или дополнительным предохранителем будет подпись Генерального прокурора на это соглашение. Почему нет? Это же не вмешательство в самостоятельность и независимость. Как по мне, нет", - считает Броневицкий.
В качестве сомнительных соглашений он привел пример соглашения, которое было заключено по делу о завладении имущественным комплексом Одесского аэропорта, так называемое дело "Кауфмана-Грановского".
"Утверждено соглашение о признании виновности. Остался аэропорт, по моему убеждению, под контролем фигурантов уголовного производства. Довольно сомнительное соглашение, которое собственно и было причиной моей публичности. Это уголовное производство, по результатам которого был уволен детектив, осуществлявший досудебное расследование. Дело, в ходе которого мы пережили беспрецедентное давление, но (…) аэропорт физически там, где и был, а реально, если завтра закончится война, если завтра возобновятся полеты и сообщения, то доход от деятельности этого аэропорта будет получать ООО, которое под контролем фигурантов. По моему убеждению", - подчеркнул Броневицкий.
Он напомнил, что люди, совершившие преступление по завладению аэропортом и созданию преступной группировки, были приговорены к 8 годам лишения свободы, но в действительности получили год условно.
Броневицкий подчеркнул, что на сегодняшний день САП является полностью закрытой от общества структурой, которая принимает решения и не проводит никакой реальной коммуникации относительно этих решений. Кроме того, никакого реального аудита САП не проводилось с 2015 года.
"Что мы имеем? Мы имеем в результате дальше будет, дальше будет, дальше будет. Три точки под каждым фактически делом. Кроме тех, где утверждены сомнительные соглашения. Вот и все (…) Так не должно было быть. И так не должно происходить", - добавил бывший прокурор.
Он также подчеркнул, что НАБУ и САП работают в условиях абсолютного отсутствия контроля за их деятельностью.
Потому что на самом деле, если мы поговорим о внутренних процессах в САП и НАБУ и обратимся к профильным законам, то мы увидим, что отсутствует абсолютно, от слова совсем, система контроля за работой этих органов. Возьмем, например, САП. В Законе Украины о прокуратуре есть отдельная статья, которая регламентирует работу САП. В соответствии с нормами закона, САП – это юридическое лицо публичного права. САП полностью отмежевалась, по результатам последней реформы, которая была проголосована в конце 2023 года, от Офиса Генерального прокурора. У них своя секретная часть, у них своя бухгалтерия, свое материально-техническое обеспечение. Они самостоятельно проводят отбор прокуроров на конкурсе. Но, извините, у нас есть Конституция Украины, которая говорит о том, что единственным руководителем системы органов прокуратуры в Украине является Генеральный прокурор. (…) Следствием этого мы имеем, так или иначе, сомнительные решения, заключенные соглашения, непонятно каким образом, и закрытые, кстати, от общества", - считает Броневицкий.