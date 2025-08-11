Апеляція ВАКС залишила без змін рішення про відмову у відстороненні Чернишова
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу прокурора щодо відсторонення ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова. Рішення слідчого судді ВАКС від 2 липня залишено без змін, ухвала є остаточною.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора на відмову слідчого судді ВАКС відсторонити від посади колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова, про що суддя оголосив на засіданні у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Апеляційну скаргу прокурора САП... залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді ВАКС від 2 липня (про відмову у задоволенні клопотання про відсторонення Чернишова від посади - ред.) - без змін. Ухвала остаточна", - сказав суддя АП ВАКС.
Нагадаємо
2 липня ВАКС не відсторонив Чернишова від посади.
Раніше ВАКС обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.
Перед цим, 24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.