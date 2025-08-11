Апеляція ВАКС залишила без змін рішення про відмову у відстороненні Чернишова

$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 9492 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 11927 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
07:41 • 51839 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
06:00 • 78888 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15 • 81651 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 59938 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 109944 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 192921 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10 • 128188 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293184 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Популярнi новини
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України
Публікації
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 9492 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 51839 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 78888 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Апеляція ВАКС залишила без змін рішення про відмову у відстороненні Чернишова

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу прокурора щодо відсторонення ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова. Рішення слідчого судді ВАКС від 2 липня залишено без змін, ухвала є остаточною.

Апеляція ВАКС залишила без змін рішення про відмову у відстороненні Чернишова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора на відмову слідчого судді ВАКС відсторонити від посади колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова, про що суддя оголосив на засіданні у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Апеляційну скаргу прокурора САП... залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді ВАКС від 2 липня (про відмову у задоволенні клопотання про відсторонення Чернишова від посади - ред.) - без змін. Ухвала остаточна", - сказав суддя АП ВАКС.

Нагадаємо

2 липня ВАКС не відсторонив Чернишова від посади.

Раніше ВАКС обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. 

Перед цим, 24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Україна