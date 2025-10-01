Чи ухиляється від слідства Чернишов - відповідь НАБУ

Ексвіце-прем’єр-міністр– міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває в Україні та не ухиляється від слідства. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", передає УНН.

Деталі

Кривонос прокоментував, де зараз колишній віце-прем'єр-міністр єдності й чи може він втекти.

Прям де зараз, я не знаю. На дану особу ВАКС покладені відповідні обов'язки : з'являтися на виклик слідчого, не залишати територію України без дозволу слідчого. Тобто на даний час він перебуває в Україні. На рахунок втечі, відповідної інформації в органу досудового розслідування на даний момент немає - сказав Кривонос.

Він нагадав, що суд не застосував до ексвіце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності електронний браслет.

Зазвичай ВАКС застосовує такий запобіжний захід як носіння електронного браслета. В даному випадку він застосований не був. У нас були випадки, коли посадовці перебуваючи , або на стадії судового розгляду, або досудового розслідування, щось траплялося, з них знімали цей обов'язок, або не застосовували й вони могли якимись шляхами опинитися за кордоном. Я сподіваюся, що в даному випадку такого не буде. Він не ухиляється від слідства, за моєю інформацією - розповів Кривонос.

Нагадаємо

25 серпня ВАКС продовжив на 2 місяці термін дії процесуальних обов'язків Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Він має виконувати низку обов’язків: прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; не відлучатися без дозволу за межі України, здати на зберігання паспорти для виїзду закордон; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі. Чернишову було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Доповнення

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України. САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері. Згодом за Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

САП вивчає інформацію з відкритих джерел про компанії, які внесли заставу за віце-прем'єрміністра України - Міністра національної єдності Олексія Чернишова у розмірі 120 млн гривень.

8 серпня керівник САП Клименко заявляв, що у справі щодо Олексія Чернишова триває розслідування. У разі достатньої кількості доказів буде прийматися рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри.