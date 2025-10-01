Уклоняется ли Чернышов от следствия - ответ НАБУ

Экс-вице-премьер-министр – министр национальной единства Алексей Чернышов находится в Украине и не уклоняется от следствия. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время международной конференции "Движение сквозь сопротивление. Как работает антикоррупционная система", передает УНН.

Подробности

Кривонос прокомментировал, где сейчас бывший вице-премьер-министр единства и может ли он сбежать.

Прямо где сейчас, я не знаю. На данное лицо ВАКС возложены соответствующие обязанности: являться по вызову следователя, не покидать территорию Украины без разрешения следователя. То есть в настоящее время он находится в Украине. Насчет побега, соответствующей информации у органа досудебного расследования на данный момент нет - сказал Кривонос.

Он напомнил, что суд не применил к экс-вице-премьер-министру – министру национальной единства электронный браслет.

Обычно ВАКС применяет такую меру пресечения как ношение электронного браслета. В данном случае он применен не был. У нас были случаи, когда должностные лица, находясь либо на стадии судебного разбирательства, либо досудебного расследования, что-то случалось, с них снимали эту обязанность, либо не применяли, и они могли какими-то путями оказаться за границей. Я надеюсь, что в данном случае такого не будет. Он не уклоняется от следствия, по моей информации - рассказал Кривонос.

Напомним

25 августа ВАКС продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Он должен выполнять ряд обязанностей: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; не отлучаться без разрешения за пределы Украины, сдать на хранение паспорта для выезда за границу; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. Чернышову было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Дополнение

СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину. САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере. Впоследствии за Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - Министра национальной единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.

8 августа руководитель САП Клименко заявлял, что по делу Алексея Чернышова продолжается расследование. В случае достаточного количества доказательств будет приниматься решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения.