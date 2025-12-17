Колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову продовжили строк дії обов'язків ще на два місяці

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову продовжено строк дії обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.

Деталі

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру України строк дії процесуальних обов’язків на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

За рішенням суду підозрюваний зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає - йдеться в повідомленні ВАКС.

Нагадаємо

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Далі колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

У листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою на два місяці. Сума застави становить 51,6 млн гривень.

Згодом Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу.