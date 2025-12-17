Колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову продовжили строк дії обов'язків ще на два місяці

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 4204 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 15032 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 13195 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 13794 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 15969 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18724 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17107 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27191 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46005 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38276 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.6м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 24615 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 14705 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 24385 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 10042 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 5826 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 15026 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 24615 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 40249 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 54708 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 56051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Джорджа Мелоні
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Одеська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 3064 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 14855 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53747 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70987 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70407 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову продовжили строк дії обов'язків ще на два місяці

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків. Це рішення діятиме протягом двох місяців, але не довше строку досудового розслідування.

Колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову продовжили строк дії обов'язків ще на два місяці

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову продовжено строк дії обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.

Деталі

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру України строк дії процесуальних обов’язків на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

За рішенням суду підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;
    • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
      • не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
        • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду.

          Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає

          - йдеться в повідомленні ВАКС.

          Нагадаємо

          НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

          Далі колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

          У листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою на два місяці. Сума застави становить 51,6 млн гривень.

          Згодом Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу.

          Євген Устименко

          СуспільствоПолітикаКримінал та НП
          Кабінет Міністрів України
          Олексій Чернишов
          Україна