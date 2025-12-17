Бывшему вице-премьер-министру Чернышову продлили срок действия обязанностей еще на два месяца
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд продлил бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову срок действия процессуальных обязанностей. Это решение будет действовать в течение двух месяцев, но не дольше срока досудебного расследования.
Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову продлен срок действия обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.
Подробности
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему вице-премьер-министру Украины срок действия процессуальных обязанностей на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования.
По решению суда подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда.
Определение вступает в законную силу с момента его оглашения и отдельному обжалованию не подлежит
Напомним
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Далее бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
В ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову в виде содержания под стражей на два месяца. Сумма залога составляет 51,6 млн гривен.
Впоследствии Чернышов обжаловал решение ВАКС относительно меры пресечения.