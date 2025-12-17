Бывшему вице-премьер-министру Чернышову продлили срок действия обязанностей еще на два месяца

Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову продлен срок действия обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

Подробности

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему вице-премьер-министру Украины срок действия процессуальных обязанностей на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования.

По решению суда подозреваемый обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда.

Определение вступает в законную силу с момента его оглашения и отдельному обжалованию не подлежит - говорится в сообщении ВАКС.

Напомним

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Далее бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

В ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову в виде содержания под стражей на два месяца. Сумма залога составляет 51,6 млн гривен.

Впоследствии Чернышов обжаловал решение ВАКС относительно меры пресечения.