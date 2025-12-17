$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Бывшему вице-премьер-министру Чернышову продлили срок действия обязанностей еще на два месяца

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Высший антикоррупционный суд продлил бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову срок действия процессуальных обязанностей. Это решение будет действовать в течение двух месяцев, но не дольше срока досудебного расследования.

Бывшему вице-премьер-министру Чернышову продлили срок действия обязанностей еще на два месяца

Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову продлен срок действия обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

Подробности

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему вице-премьер-министру Украины срок действия процессуальных обязанностей на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования.

По решению суда подозреваемый обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
    • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
      • не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
        • воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда.

          Определение вступает в законную силу с момента его оглашения и отдельному обжалованию не подлежит

          - говорится в сообщении ВАКС.

          Напомним

          НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

          Далее бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

          В ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову в виде содержания под стражей на два месяца. Сумма залога составляет 51,6 млн гривен.

          Впоследствии Чернышов обжаловал решение ВАКС относительно меры пресечения.

          Евгений Устименко

          ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
          Кабинет Министров Украины
          Алексей Чернышов
          Украина