Обрання запобіжного заходу раднику ексміністра енергетики Миронюку: суд переніс розгляд справи на середу

19:55 • 10511 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26600 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34928 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52200 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33805 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50321 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41333 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22941 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52200 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45806 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50321 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41333 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94101 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5792 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29987 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35253 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60952 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136939 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Обрання запобіжного заходу раднику ексміністра енергетики Миронюку: суд переніс розгляд справи на середу

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

ВАКС переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом". Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нові дані щодо викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики України.

Обрання запобіжного заходу раднику ексміністра енергетики Миронюку: суд переніс розгляд справи на середу

Вищий антикорупційний суд переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

Вищий антикорупційний суд призупинив сьогоднішнє засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку. Наступне засідання відбудеться завтра о 8:30. Протягом більшої частини засідання прокурори зачитували діалоги з прослуховувань, на яких ґрунтується кримінальна справа.

Тоді продовжимо завтра о 8:30

- сказав суддя.

На запитання журналістів Миронюк відповів, що "не має стосунку ані до „Енергоатому", ані до Міністерства енергетики", а стосовно зв’язків із Галущенком – "він мій адвокат".

Доповнення

Слідство підозрює Миронюка та Басова у незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

Галущенко та Миронюк отримували можливість безперешкодного використання послуг з легалізації коштів злочинною організацією, що акумулювалися Миронюком від злочинної діяльності в сфері енергетики України

– заявив прокурор. Адвокат Миронюка на засіданні назвав докази обвинувачення "непереконливими.

На плівках, що оприлюднили НАБУ і САП, зафіксовані голоси наступних фігурантів справи:

"Карлсон" - Тимур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95";

"Професор" - Герман Галущенко, колишній міністр енергетики і чинний міністр юстиції України;

"Тенор" - Дмитро Басов (Мясковський), колишній співробітник Генеральної прокуратури України, який розслідував вбивство журналіста Георгія Гонгадзе в 2000 році і входив до складу групи з розслідування розстрілів Небесної сотні та економічних злочинів експрезидента-втікача Віктора Януковича в 2014 році. Потім Басов став головою підрозділу з фізичного захисту та спеціальної безпеки НАЕК "Енергоатом";

"Рокет" - Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко і помічник зрадника України Андрія Деркача (син покійного ексголови СБУ Леоніда Деркача, колишній народний депутат України і нинішній сенатор російської федерації – ред.).

Нагадаємо

10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Тімур Міндіч
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Олексій Чернишов
Національне антикорупційне бюро України
Україна