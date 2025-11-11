Обрання запобіжного заходу раднику ексміністра енергетики Миронюку: суд переніс розгляд справи на середу
Київ • УНН
ВАКС переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом". Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нові дані щодо викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики України.
Вищий антикорупційний суд переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом", передає УНН.
Деталі
Вищий антикорупційний суд призупинив сьогоднішнє засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку. Наступне засідання відбудеться завтра о 8:30. Протягом більшої частини засідання прокурори зачитували діалоги з прослуховувань, на яких ґрунтується кримінальна справа.
Тоді продовжимо завтра о 8:30
На запитання журналістів Миронюк відповів, що "не має стосунку ані до „Енергоатому", ані до Міністерства енергетики", а стосовно зв’язків із Галущенком – "він мій адвокат".
Доповнення
Слідство підозрює Миронюка та Басова у незаконному збагаченні та відмиванні коштів.
Галущенко та Миронюк отримували можливість безперешкодного використання послуг з легалізації коштів злочинною організацією, що акумулювалися Миронюком від злочинної діяльності в сфері енергетики України
На плівках, що оприлюднили НАБУ і САП, зафіксовані голоси наступних фігурантів справи:
"Карлсон" - Тимур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95";
"Професор" - Герман Галущенко, колишній міністр енергетики і чинний міністр юстиції України;
"Тенор" - Дмитро Басов (Мясковський), колишній співробітник Генеральної прокуратури України, який розслідував вбивство журналіста Георгія Гонгадзе в 2000 році і входив до складу групи з розслідування розстрілів Небесної сотні та економічних злочинів експрезидента-втікача Віктора Януковича в 2014 році. Потім Басов став головою підрозділу з фізичного захисту та спеціальної безпеки НАЕК "Енергоатом";
"Рокет" - Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко і помічник зрадника України Андрія Деркача (син покійного ексголови СБУ Леоніда Деркача, колишній народний депутат України і нинішній сенатор російської федерації – ред.).
Нагадаємо
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.