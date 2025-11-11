Избрание меры пресечения советнику экс-министра энергетики Миронюку: суд перенес рассмотрение дела на среду
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд перенес на среду, 12 ноября, рассмотрение меры пресечения Игорю Миронюку, советнику министра юстиции Германа Галущенко, по делу масштабных хищений в государственной компании "Энергоатом". Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала новые данные по разоблачению масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики Украины.
Высший антикоррупционный суд перенес на среду, 12 ноября, рассмотрение меры пресечения Игорю Миронюку, советнику министра юстиции Германа Галущенко, по делу о масштабных хищениях в государственной компании "Энергоатом", передает УНН.
Детали
Высший антикоррупционный суд приостановил сегодняшнее заседание по избранию меры пресечения Игорю Миронюку. Следующее заседание состоится завтра в 8:30. На протяжении большей части заседания прокуроры зачитывали диалоги из прослушиваний, на которых основывается уголовное дело.
Тогда продолжим завтра в 8:30
На вопросы журналистов Миронюк ответил, что "не имеет отношения ни к „Энергоатому", ни к Министерству энергетики", а относительно связей с Галущенко – "он мой адвокат".
Дополнение
Следствие подозревает Миронюка и Басова в незаконном обогащении и отмывании средств.
Галущенко и Миронюк получали возможность беспрепятственного использования услуг по легализации средств преступной организацией, аккумулировавшихся Миронюком от преступной деятельности в сфере энергетики Украины
На пленках, обнародованных НАБУ и САП, зафиксированы голоса следующих фигурантов дела:
"Карлсон" - Тимур Миндич, бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95";
"Профессор" - Герман Галущенко, бывший министр энергетики и действующий министр юстиции Украины;
"Тенор" - Дмитрий Басов (Мясковский), бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Украины, расследовавший убийство журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году и входивший в состав группы по расследованию расстрелов Небесной сотни и экономических преступлений экс-президента-беглеца Виктора Януковича в 2014 году. Затем Басов стал главой подразделения по физической защите и специальной безопасности НАЭК "Энергоатом";
"Рокет" - Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и помощник предателя Украины Андрея Деркача (сын покойного экс-главы СБУ Леонида Деркача, бывший народный депутат Украины и нынешний сенатор российской федерации – ред.).
Напомним
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.