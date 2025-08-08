Скільки справ щодо топчиновників на досудовому етапі - відповідь САП
Київ • УНН
На досудовому етапі перебуває близько 700 кримінальних проваджень щодо українських топчиновників. Ще близько 300 справ на різних стадіях в судах. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Клименко прокоментував скільки станом на сьогодні спав щодо топчиновників.
В роботі близько 700 кримінальних проваджень. Це ті, які на досудовому (етапі - ред.). Деякі справи реєструються за рішенням судів й фактично відразу видно, що в них немає якоїсь перспективи. Плюс близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах
Доповнення
Клименко повідомляв, що у справі щодо колишнього віце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова триває розслідування. У разі достатньої кількості доказів буде прийматися рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри.