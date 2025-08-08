Скільки справ щодо топчиновників на досудовому етапі - відповідь САП

$41.460.15
48.280.01
uk
10:49 • 5068 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 28928 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 21923 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20404 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 34871 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20212 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45764 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51440 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28746 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 97165 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
34%
755мм
Популярнi новини
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 36899 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto8 серпня, 02:56 • 28271 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 28399 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 31194 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 36526 перегляди
Публікації
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 4278 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 34920 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 36906 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 45810 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки8 серпня, 04:04 • 51474 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Чернишов Олексій Михайлович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Індія
Франція
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 135697 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 152089 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 159613 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 149752 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 159414 перегляди
Актуальне
Financial Times
Ґардіан
Fox News
Facebook
Мі-8

Скільки справ щодо топчиновників на досудовому етапі - відповідь САП

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Керівник САП Олександр Клименко повідомив про 700 кримінальних проваджень щодо українських топчиновників на досудовому етапі. Ще 300 справ перебувають на різних стадіях у судах.

Скільки справ щодо топчиновників на досудовому етапі - відповідь САП

На досудовому етапі перебуває близько 700 кримінальних проваджень щодо українських топчиновників. Ще близько 300 справ на різних стадіях в судах. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Клименко прокоментував скільки станом на сьогодні спав щодо топчиновників.

В роботі близько 700 кримінальних проваджень. Це ті, які на досудовому (етапі - ред.). Деякі справи реєструються за рішенням судів й фактично відразу видно, що в них немає якоїсь перспективи. Плюс близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах

 - розповів Клименко.

Керівник САП пояснив, хто має право починати розслідування щодо нардепів08.08.25, 12:52 • 1606 переглядiв

Доповнення

Клименко повідомляв, що у справі щодо колишнього віце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова триває розслідування. У разі достатньої кількості доказів буде прийматися рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Україна