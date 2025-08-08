У САП пояснили, за якої умови Чернишову можуть висунути додаткову підозру 8 серпня 2025
Київ • УНН
САП продовжує розслідування справи колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, де вже є підозра за одним епізодом. За наявності достатніх доказів можлива зміна або висунення додаткових підозр.
У справі щодо колишнього віце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова триває розслідування. У разі достатньої кількості доказів буде прийматися рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Щодо колишнього віце-прем’єр-міністра, то справа розслідується. По одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні. Якщо буде зібрана достатня кількість доказів, то ми приймемо рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри й розслідування триває
Доповнення
Чернишову було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього віце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова - розмір застави 120 млн гривень.
ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на їзатримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.
22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України.
САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.