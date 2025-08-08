У САП пояснили, за якої умови Чернишову можуть висунути додаткову підозру 8 серпня 2025

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Ексклюзив
09:44 • 9150 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10389 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9794 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15883 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13570 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32711 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40259 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27930 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89488 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62776 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
47%
756мм
Популярнi новини
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 27297 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto8 серпня, 02:56 • 18312 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 18527 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 19938 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 17568 перегляди
Публікації
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 15829 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 18428 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 32679 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки8 серпня, 04:04 • 40228 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89468 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Чернишов Олексій Михайлович
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 130523 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 147236 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 155090 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 145515 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 155385 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

У САП пояснили, за якої умови Чернишову можуть висунути додаткову підозру 8 серпня 2025

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

САП продовжує розслідування справи колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, де вже є підозра за одним епізодом. За наявності достатніх доказів можлива зміна або висунення додаткових підозр.

У САП пояснили, за якої умови Чернишову можуть висунути додаткову підозру

У справі щодо колишнього віце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова триває розслідування. У разі достатньої кількості доказів буде прийматися рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Щодо колишнього віце-прем’єр-міністра, то справа розслідується. По одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні. Якщо буде зібрана достатня кількість доказів, то ми приймемо рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри й розслідування триває

- сказав Клименко.

Доповнення

Чернишову було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього віце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова - розмір застави 120 млн гривень.

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на їзатримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України.

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Чернишов Олексій Михайлович
Національне антикорупційне бюро України
Україна