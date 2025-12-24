Тисячі людей стікаються до Віфлеєму, щоб відродити різдвяні святкування після двох років війни в Газі
Київ • УНН
Тисячі людей зібралися на площі Ясел у Віфлеємі напередодні Різдва, де повернулася гігантська ялинка. Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла відкрив святкування, закликаючи до "Різдва, повного світла", незважаючи на наслідки війни в регіоні.
Тисячі людей зібралися на площі Яслей у Віфлеємі напередодні Різдва, оскільки сім'ї вітали такий необхідний приплив святкового настрою. Гігантська ялинка, яка була відсутня під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом, повернулася, передає УНН із посиланням на АР.
Деталі
У місті, де, на думку християн, народився Ісус, різдвяні святкування скасовувалися останні два роки. Натомість на площі Яслей було встановлено різдвяний вертеп з немовлям Ісусом, оточеним уламками та колючим дротом, на знак поваги до ситуації в Газі.
Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, головний католицький лідер на Святій Землі, відкрив цього року святкування під час традиційної ходи з Єрусалиму до Віфлеєму, закликавши до "Різдва, повного світла".
Прибувши на площу Яслей, Піццабалла сказав, що приїхав з привітаннями від невеликої християнської громади Гази, де він провів месу в неділю. У руйнування він побачив прагнення до відновлення.
"Ми всі разом вирішили бути світлом, і світло Віфлеєму - це світло світу", - сказав він тисячам людей, християнам і мусульманам.
Незважаючи на святковий настрій, наслідки війни на окупованому Ізраїлем Західному березі відчуваються гостро, особливо у Віфлеємі, де, за даними місцевої влади, близько 80% жителів міста з мусульманською більшістю залежать від бізнесу, пов'язаного з туризмом.
Переважна більшість - місцеві жителі, лише невелика кількість — іноземці. Але деякі жителі кажуть, що починають помічати ознаки змін, бо туризм поступово повертається.
