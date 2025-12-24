Тисячі людей стікаються до Віфлеєму, щоб відродити різдвяні святкування після двох років війни в Газі

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 7364 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 10004 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 8266 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 13045 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 20609 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 15251 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17554 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34194 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49723 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68334 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.6м/с
73%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 20022 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 9316 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 10647 перегляди
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини11:40 • 5876 перегляди
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі13:13 • 5474 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 7358 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 4870 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 9998 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 13039 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 20601 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Лев XIV
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Швеція
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 3240 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 20376 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 9120 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 34441 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 31206 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Гриби
Fox News

Тисячі людей стікаються до Віфлеєму, щоб відродити різдвяні святкування після двох років війни в Газі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Тисячі людей зібралися на площі Ясел у Віфлеємі напередодні Різдва, де повернулася гігантська ялинка. Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла відкрив святкування, закликаючи до "Різдва, повного світла", незважаючи на наслідки війни в регіоні.

Тисячі людей стікаються до Віфлеєму, щоб відродити різдвяні святкування після двох років війни в Газі

Тисячі людей зібралися на площі Яслей у Віфлеємі напередодні Різдва, оскільки сім'ї вітали такий необхідний приплив святкового настрою. Гігантська ялинка, яка була відсутня під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом, повернулася, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

У місті, де, на думку християн, народився Ісус, різдвяні святкування скасовувалися останні два роки. Натомість на площі Яслей було встановлено різдвяний вертеп з немовлям Ісусом, оточеним уламками та колючим дротом, на знак поваги до ситуації в Газі.

Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, головний католицький лідер на Святій Землі, відкрив цього року святкування під час традиційної ходи з Єрусалиму до Віфлеєму, закликавши до "Різдва, повного світла".

Прибувши на площу Яслей, Піццабалла сказав, що приїхав з привітаннями від невеликої християнської громади Гази, де він провів месу в неділю. У руйнування він побачив прагнення до відновлення.

"Ми ніколи не покинемо Газу": міністр оборони Ізраїлю спростував чутки про переселення анклаву, але підтвердив військову присутність23.12.25, 20:20 • 3938 переглядiв

"Ми всі разом вирішили бути світлом, і світло Віфлеєму - це світло світу", - сказав він тисячам людей, християнам і мусульманам.

Незважаючи на святковий настрій, наслідки війни на окупованому Ізраїлем Західному березі відчуваються гостро, особливо у Віфлеємі, де, за даними місцевої влади, близько 80% жителів міста з мусульманською більшістю залежать від бізнесу, пов'язаного з туризмом.

Переважна більшість - місцеві жителі, лише невелика кількість — іноземці. Але деякі жителі кажуть, що починають помічати ознаки змін, бо туризм поступово повертається.

Ізраїль схвалив 19 нових поселень на Західному березі Йордану: встановлено історичний рекорд21.12.25, 21:59 • 3532 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ізраїль
Єрусалим
Сектор Газа