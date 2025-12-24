Тысячи людей стекаются в Вифлеем, чтобы возродить рождественские празднования после двух лет войны в Газе
Киев • УНН
Тысячи людей собрались на площади Яслей в Вифлееме в канун Рождества, где вернулась гигантская елка. Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла открыл празднование, призывая к "Рождеству, полному света", несмотря на последствия войны в регионе.
Тысячи людей собрались на площади Яслей в Вифлееме в канун Рождества, поскольку семьи приветствовали столь необходимый приток праздничного настроения. Гигантская елка, отсутствовавшая во время войны между Израилем и ХАМАСом, вернулась, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
В городе, где, по мнению христиан, родился Иисус, рождественские празднования отменялись последние два года. Вместо этого на площади Яслей был установлен рождественский вертеп с младенцем Иисусом, окруженным обломками и колючей проволокой, в знак уважения к ситуации в Газе.
Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, главный католический лидер на Святой Земле, открыл в этом году празднование во время традиционного шествия из Иерусалима в Вифлеем, призвав к "Рождеству, полному света".
Прибыв на площадь Яслей, Пиццабалла сказал, что приехал с поздравлениями от небольшой христианской общины Газы, где он провел мессу в воскресенье. В разрушении он увидел стремление к восстановлению.
"Мы все вместе решили быть светом, и свет Вифлеема — это свет мира", — сказал он тысячам людей, христианам и мусульманам.
Несмотря на праздничное настроение, последствия войны на оккупированном Израилем Западном берегу ощущаются остро, особенно в Вифлееме, где, по данным местных властей, около 80% жителей города с мусульманским большинством зависят от бизнеса, связанного с туризмом.
Подавляющее большинство — местные жители, лишь небольшое количество — иностранцы. Но некоторые жители говорят, что начинают замечать признаки изменений, потому что туризм постепенно возвращается.
