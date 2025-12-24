Тысячи людей стекаются в Вифлеем, чтобы возродить рождественские празднования после двух лет войны в Газе

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 7734 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 10271 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 8586 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 13279 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 20818 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 15304 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17596 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34236 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49751 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 68379 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.6м/с
73%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 20127 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 9518 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 10758 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины11:40 • 6116 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 5660 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 7728 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 5130 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 10266 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 13272 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 20812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Швеция
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 3322 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 20465 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 9202 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 34494 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 31250 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Грибы
Фокс Ньюс

Тысячи людей стекаются в Вифлеем, чтобы возродить рождественские празднования после двух лет войны в Газе

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Тысячи людей собрались на площади Яслей в Вифлееме в канун Рождества, где вернулась гигантская елка. Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла открыл празднование, призывая к "Рождеству, полному света", несмотря на последствия войны в регионе.

Тысячи людей стекаются в Вифлеем, чтобы возродить рождественские празднования после двух лет войны в Газе

Тысячи людей собрались на площади Яслей в Вифлееме в канун Рождества, поскольку семьи приветствовали столь необходимый приток праздничного настроения. Гигантская елка, отсутствовавшая во время войны между Израилем и ХАМАСом, вернулась, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

В городе, где, по мнению христиан, родился Иисус, рождественские празднования отменялись последние два года. Вместо этого на площади Яслей был установлен рождественский вертеп с младенцем Иисусом, окруженным обломками и колючей проволокой, в знак уважения к ситуации в Газе.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, главный католический лидер на Святой Земле, открыл в этом году празднование во время традиционного шествия из Иерусалима в Вифлеем, призвав к "Рождеству, полному света".

Прибыв на площадь Яслей, Пиццабалла сказал, что приехал с поздравлениями от небольшой христианской общины Газы, где он провел мессу в воскресенье. В разрушении он увидел стремление к восстановлению.

"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие23.12.25, 20:20 • 3942 просмотра

"Мы все вместе решили быть светом, и свет Вифлеема — это свет мира", — сказал он тысячам людей, христианам и мусульманам.

Несмотря на праздничное настроение, последствия войны на оккупированном Израилем Западном берегу ощущаются остро, особенно в Вифлееме, где, по данным местных властей, около 80% жителей города с мусульманским большинством зависят от бизнеса, связанного с туризмом.

Подавляющее большинство — местные жители, лишь небольшое количество — иностранцы. Но некоторые жители говорят, что начинают замечать признаки изменений, потому что туризм постепенно возвращается.

Израиль одобрил 19 новых поселений на Западном берегу Иордана: установлен исторический рекорд21.12.25, 21:59 • 3532 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Иерусалим
Сектор Газа