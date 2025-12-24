Правила використання ШІ та виховання з 14 років: Гришина роз’яснила закон про академічну доброчесність
Київ • УНН
Парламентарка Юлія Гришина роз'яснила, що законопроєкт №10392 встановлює європейські стандарти для навчання, а не каральні санкції. Документ передбачає правила використання ШІ та виховні заходи для учнів з 14 років.
Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10392 не запроваджує каральних санкцій, а встановлює прозорі європейські стандарти для навчання та наукової діяльності. Про це повідомила співавторка законопроєкту Юлія Гришина, пише УНН.
Деталі
Одним із найбільш обговорюваних аспектів документа стало використання ШІ. Гришина спростувала чутки про повну заборону технологій у навчанні.
ШІ не забороняється повністю. Законопроєкт лише встановлює зрозумілі правила його використання в освітній і науковій діяльності – зокрема, вимогу зазначати допомогу ШІ там, де це доречно. Це відповідає європейській практиці й захищає авторство та академічну доброчесність
Виховні заходи замість покарань
Парламентарка також прокоментувала норму про відповідальність з 14 років. Вона наголосила, що метою є не репресії проти школярів, а формування етичної поведінки з раннього віку.
Згадка про можливість реагування на порушення з 14 років не означає каральних санкцій. Йдеться про заходи виховного характеру: роботу з учнями та батьками, формування культури доброчесності, а не покарання
Нові обов’язки навчальних закладів
Згідно з ухваленим 18 грудня законом, кожен заклад освіти зобов’язаний створити власну систему забезпечення доброчесності. Вона має включати чіткі механізми перевірки робіт на плагіат, фабрикацію чи академічний саботаж. Юлія Гришина підкреслила, що "законопроєкт не запроваджує жорсткішу" відповідальність, а конкретизує та осучаснює правила, робить прозорішими процедури розгляду порушень і зменшує можливості для їхнього замовчування або толерування.
Завершуючи роз’яснення, депутатка додала: "Законопроєкт поширює єдині та зрозумілі правила академічної доброчесності на всі рівні освіти та офіційно закріплює європейські стандарти у цій сфері".
Зимовий вступ на "нульовий курс": МОН роз’яснило правила підготовки до університету24.12.25, 17:10 • 264 перегляди