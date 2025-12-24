Правила использования ИИ и воспитание с 14 лет: Гришина разъяснила закон об академической доброчестности

$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 1494 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 2044 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 3600 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 8500 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 16953 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 14064 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 16711 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33513 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49088 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67310 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 1502 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 1212 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 2054 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 8510 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 16961 просмотра
Правила использования ИИ и воспитание с 14 лет: Гришина разъяснила закон об академической доброчестности

Киев • УНН • 74 просмотра

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Парламентарий Юлия Гришина разъяснила, что законопроект №10392 устанавливает европейские стандарты для обучения, а не карательные санкции. Документ предусматривает правила использования ИИ и воспитательные меры для учащихся с 14 лет.

Правила использования ИИ и воспитание с 14 лет: Гришина разъяснила закон об академической доброчестности

Принятый Верховной Радой законопроект №10392 не вводит карательных санкций, а устанавливает прозрачные европейские стандарты для обучения и научной деятельности. Об этом сообщила соавтор законопроекта Юлия Гришина, пишет УНН.

Детали

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов документа стало использование ИИ. Гришина опровергла слухи о полном запрете технологий в обучении.

ИИ не запрещается полностью. Законопроект лишь устанавливает понятные правила его использования в образовательной и научной деятельности – в частности, требование указывать помощь ИИ там, где это уместно. Это соответствует европейской практике и защищает авторство и академическую добросовестность

– пояснила Гришина.

Воспитательные меры вместо наказаний

Парламентарий также прокомментировала норму об ответственности с 14 лет. Она подчеркнула, что целью является не репрессии против школьников, а формирование этического поведения с раннего возраста.

Упоминание о возможности реагирования на нарушения с 14 лет не означает карательных санкций. Речь идет о мерах воспитательного характера: работе с учениками и родителями, формировании культуры добросовестности, а не наказания

– уточнила Гришина.

Новые обязанности учебных заведений

Согласно принятому 18 декабря закону, каждое учебное заведение обязано создать собственную систему обеспечения добросовестности. Она должна включать четкие механизмы проверки работ на плагиат, фабрикацию или академический саботаж. Юлия Гришина подчеркнула, что "законопроект не вводит более жесткую" ответственность, а конкретизирует и осовременивает правила, делает более прозрачными процедуры рассмотрения нарушений и уменьшает возможности для их замалчивания или толерирования.

Завершая разъяснение, депутат добавила: "Законопроект распространяет единые и понятные правила академической добросовестности на все уровни образования и официально закрепляет европейские стандарты в этой сфере".

Зимнее поступление на «нулевой курс»: МОН разъяснило правила подготовки к университету24.12.25, 17:10 • 312 просмотров

Степан Гафтко

