Правила использования ИИ и воспитание с 14 лет: Гришина разъяснила закон об академической доброчестности
Киев • УНН
Парламентарий Юлия Гришина разъяснила, что законопроект №10392 устанавливает европейские стандарты для обучения, а не карательные санкции. Документ предусматривает правила использования ИИ и воспитательные меры для учащихся с 14 лет.
Принятый Верховной Радой законопроект №10392 не вводит карательных санкций, а устанавливает прозрачные европейские стандарты для обучения и научной деятельности. Об этом сообщила соавтор законопроекта Юлия Гришина, пишет УНН.
Детали
Одним из наиболее обсуждаемых аспектов документа стало использование ИИ. Гришина опровергла слухи о полном запрете технологий в обучении.
ИИ не запрещается полностью. Законопроект лишь устанавливает понятные правила его использования в образовательной и научной деятельности – в частности, требование указывать помощь ИИ там, где это уместно. Это соответствует европейской практике и защищает авторство и академическую добросовестность
Воспитательные меры вместо наказаний
Парламентарий также прокомментировала норму об ответственности с 14 лет. Она подчеркнула, что целью является не репрессии против школьников, а формирование этического поведения с раннего возраста.
Упоминание о возможности реагирования на нарушения с 14 лет не означает карательных санкций. Речь идет о мерах воспитательного характера: работе с учениками и родителями, формировании культуры добросовестности, а не наказания
Новые обязанности учебных заведений
Согласно принятому 18 декабря закону, каждое учебное заведение обязано создать собственную систему обеспечения добросовестности. Она должна включать четкие механизмы проверки работ на плагиат, фабрикацию или академический саботаж. Юлия Гришина подчеркнула, что "законопроект не вводит более жесткую" ответственность, а конкретизирует и осовременивает правила, делает более прозрачными процедуры рассмотрения нарушений и уменьшает возможности для их замалчивания или толерирования.
Завершая разъяснение, депутат добавила: "Законопроект распространяет единые и понятные правила академической добросовестности на все уровни образования и официально закрепляет европейские стандарты в этой сфере".
