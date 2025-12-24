Святвечір на передовій: у Нацгвардії показали незмінні традиції бригади "Рубіж"
Київ • УНН
Бійці бригади "Рубіж" Національної гвардії України відзначили Святвечір на передовій. На столах були гарячий чай та кутя, що символізує зв'язок з поколіннями та рідними домівками.
Поміж обстрілами та важкою роботою, бійці бригади "Рубіж" знаходять час для головного. На столах із підручних засобів – гарячий чай та незмінна кутя. У Нацгвардії покзали Святвечір на передовій, передає УНН.
Для українців це свято завжди було символом дому. Сьогодні наш дім – це бліндажі та позиції, але дух Різдва не згасає навіть тут. Поміж обстрілами та важкою роботою, бійці бригади "Рубіж" знаходять час для головного. На столах із підручних засобів – гарячий чай та незмінна кутя, як символ зв’язку з поколіннями та рідними домівками
У Нацгвардії додали, що сьогодні, вітаючи одне одного словами "Христос народився!", згадайте тих, завдяки кому ці свята є можливими. Наші воїни стоять на захисті вашого затишку та наших спільних цінностей.
Зеленський розповів про головне бажання українців на Різдво24.12.25, 18:04 • 1706 переглядiв