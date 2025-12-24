$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 10902 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 13075 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 10915 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 15669 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 23061 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 16112 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 18136 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34673 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50196 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 69127 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Святвечір на передовій: у Нацгвардії показали незмінні традиції бригади "Рубіж"

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Бійці бригади "Рубіж" Національної гвардії України відзначили Святвечір на передовій. На столах були гарячий чай та кутя, що символізує зв'язок з поколіннями та рідними домівками.

Святвечір на передовій: у Нацгвардії показали незмінні традиції бригади "Рубіж"

Поміж обстрілами та важкою роботою, бійці бригади "Рубіж" знаходять час для головного. На столах із підручних засобів – гарячий чай та незмінна кутя. У Нацгвардії покзали Святвечір на передовій, передає УНН.

Для українців це свято завжди було символом дому. Сьогодні наш дім – це бліндажі та позиції, але дух Різдва не згасає навіть тут. Поміж обстрілами та важкою роботою, бійці бригади "Рубіж" знаходять час для головного. На столах із підручних засобів – гарячий чай та незмінна кутя, як символ зв’язку з поколіннями та рідними домівками 

- йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії додали, що сьогодні, вітаючи одне одного словами "Христос народився!", згадайте тих, завдяки кому ці свята є можливими. Наші воїни стоять на захисті вашого затишку та наших спільних цінностей.

Зеленський розповів про головне бажання українців на Різдво

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна гвардія України