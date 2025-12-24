$42.100.05
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський розповів про головне бажання українців на Різдво

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим, наголосивши, що українці відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина. Він зазначив, що мрія в усіх одна — мир і перемога, а також день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік.

Зеленський розповів про головне бажання українців на Різдво

Президент України Володимир Зеленський у середу ввечері 24 грудня привітав українців із Різдвом Христовим. Під час звернення Президент озвучив одне із найзаповітніших бажань усіх українців, передає УНН.

Сьогодні дуже особливий вечір. Святвечір. Це унікальний час, який має особливий дух, свою особливу магію для всіх нас. Бо цей вечір насправді – про всіх нас. Про все те, що робить українців українцями. Це любов до свого дому, свого коріння і традицій, це щастя, коли збирається вся сім’я за столом. Коли нарешті зустрілись, обійнялися, спитали один в одного: як ти? Все це завжди було невід’ємними атрибутами нашого Різдва. Але четвертий рік поспіль, четвертий рік повномасштабної війни за незалежність усе це прагнуть у нас забрати. І все це ми захищаємо сьогодні: свою землю, свої родини, те бажане відчуття спокою і миру у своєму домі. Коли нам тепло. Коли нам смачно. Коли ми разом. І попри все ми разом і сьогодні. І так буде й сьогодні, бо не має значення, на відстані чи наживо, – українці… українці разом. І ось це відчуття в нас ніхто не відбере. І ось це відчуття дає нам надію, дає нам все це і допомагає триматися. Триматися попри все 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна відзначає Різдво у важкий часі, і, на жаль, не всі у цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім, і не всі, на жаль, сьогодні з нами.

Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі24.12.25, 17:50 • 408 переглядiв

Та попри всі біди, які принесла росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність. І тому мільйони з нас сьогодні чекатимуть у небі першу зорю. В небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп’янська – де б не були. Українці сьогодні разом. Відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина. (..) Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше 

- додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна просить миру для себе, і бореться за це.

І молимось за це. І на це заслуговуємо. Щоб кожна українська родина жила в злагоді. Щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво. Щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали. Щоб добро й правда перемогли. Щоб була перемога миру. І були ми. І була Україна. І неодмінно – день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: "Христос народився! Славімо Його 

- наголосив Глава держави.

Папа Римський Лев XIV закликав до глобального припинення вогню на Різдво, висловивши "великий сум" з приводу того, що "схоже, росія відхилила прохання".

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Лев XIV
Закарпатська область
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Куп'янськ
Київ