Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 3650 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 4844 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 5334 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 10670 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 18384 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 14618 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17121 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33830 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49379 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67832 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
0м/с
77%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 9852 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 18771 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 18818 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 7066 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 8880 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 3654 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 2468 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 4852 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 10675 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 18388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Папа Лев XIV
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 2298 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 18800 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 8278 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33933 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30793 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Грибы
DJI Mavic

Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, подчеркнув, что украинцы отмечают Рождество в одну дату, как одна большая семья. Он отметил, что мечта у всех одна — мир и победа, а также день, когда все соберутся дома в первый мирный год.

Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером 24 декабря поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Во время обращения Президент озвучил одно из самых заветных желаний всех украинцев, передает УНН.

Сегодня очень особенный вечер. Сочельник. Это уникальное время, которое имеет особый дух, свою особую магию для всех нас. Потому что этот вечер на самом деле – обо всех нас. Обо всем том, что делает украинцев украинцами. Это любовь к своему дому, своим корням и традициям, это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества. Но четвертый год подряд, четвертый год полномасштабной войны за независимость все это стремятся у нас забрать. И все это мы защищаем сегодня: свою землю, свои семьи, то желанное чувство покоя и мира в своем доме. Когда нам тепло. Когда нам вкусно. Когда мы вместе. И несмотря ни на что мы вместе и сегодня. И так будет и сегодня, потому что не имеет значения, на расстоянии или вживую, – украинцы… украинцы вместе. И вот это чувство у нас никто не отберет. И вот это чувство дает нам надежду, дает нам все это и помогает держаться. Держаться несмотря ни на что 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина отмечает Рождество в трудное время, и, к сожалению, не все в этот вечер дома, и не у всех, к сожалению, есть дом, и не все, к сожалению, сегодня с нами.

Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме24.12.25, 17:50 • 540 просмотров

Но несмотря на все беды, которые принесла россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство. И поэтому миллионы из нас сегодня будут ждать в небе первую звезду. В небе Киева, Закарпатья, в небе Одессы или Купянска – где бы ни были. Украинцы сегодня вместе. Отмечают Рождество в одну дату, как одна большая семья. (..) Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. "Чтобы он сдох", – скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире 

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина просит мира для себя, и борется за это.

И молимся за это. И этого заслуживаем. Чтобы каждая украинская семья жила в согласии. Чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую важную детскую веру в добро и чудо. Чтобы глаза наших детей, глаза наших родителей, наших любимых, родных наконец не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа мира. И были мы. И была Украина. И непременно – день, когда все соберутся дома в первый мирный год, мирного Рождества и скажут друг другу: "Христос родился! Славим Его 

- подчеркнул Глава государства.

Напомним

Папа Римский Лев XIV призвал к глобальному прекращению огня на Рождество, выразив "большую печаль" по поводу того, что "похоже, россия отклонила просьбу".

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Война в Украине
Папа Лев XIV
Закарпатская область
Владимир Зеленский
Украина
Одесса
Купянск
Киев