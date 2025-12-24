Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером 24 декабря поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Во время обращения Президент озвучил одно из самых заветных желаний всех украинцев, передает УНН.

Сегодня очень особенный вечер. Сочельник. Это уникальное время, которое имеет особый дух, свою особую магию для всех нас. Потому что этот вечер на самом деле – обо всех нас. Обо всем том, что делает украинцев украинцами. Это любовь к своему дому, своим корням и традициям, это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества. Но четвертый год подряд, четвертый год полномасштабной войны за независимость все это стремятся у нас забрать. И все это мы защищаем сегодня: свою землю, свои семьи, то желанное чувство покоя и мира в своем доме. Когда нам тепло. Когда нам вкусно. Когда мы вместе. И несмотря ни на что мы вместе и сегодня. И так будет и сегодня, потому что не имеет значения, на расстоянии или вживую, – украинцы… украинцы вместе. И вот это чувство у нас никто не отберет. И вот это чувство дает нам надежду, дает нам все это и помогает держаться. Держаться несмотря ни на что