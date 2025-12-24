Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, подчеркнув, что украинцы отмечают Рождество в одну дату, как одна большая семья. Он отметил, что мечта у всех одна — мир и победа, а также день, когда все соберутся дома в первый мирный год.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером 24 декабря поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Во время обращения Президент озвучил одно из самых заветных желаний всех украинцев, передает УНН.
Сегодня очень особенный вечер. Сочельник. Это уникальное время, которое имеет особый дух, свою особую магию для всех нас. Потому что этот вечер на самом деле – обо всех нас. Обо всем том, что делает украинцев украинцами. Это любовь к своему дому, своим корням и традициям, это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества. Но четвертый год подряд, четвертый год полномасштабной войны за независимость все это стремятся у нас забрать. И все это мы защищаем сегодня: свою землю, свои семьи, то желанное чувство покоя и мира в своем доме. Когда нам тепло. Когда нам вкусно. Когда мы вместе. И несмотря ни на что мы вместе и сегодня. И так будет и сегодня, потому что не имеет значения, на расстоянии или вживую, – украинцы… украинцы вместе. И вот это чувство у нас никто не отберет. И вот это чувство дает нам надежду, дает нам все это и помогает держаться. Держаться несмотря ни на что
Он подчеркнул, что Украина отмечает Рождество в трудное время, и, к сожалению, не все в этот вечер дома, и не у всех, к сожалению, есть дом, и не все, к сожалению, сегодня с нами.
Но несмотря на все беды, которые принесла россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство. И поэтому миллионы из нас сегодня будут ждать в небе первую звезду. В небе Киева, Закарпатья, в небе Одессы или Купянска – где бы ни были. Украинцы сегодня вместе. Отмечают Рождество в одну дату, как одна большая семья. (..) Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. "Чтобы он сдох", – скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире
Президент подчеркнул, что Украина просит мира для себя, и борется за это.
И молимся за это. И этого заслуживаем. Чтобы каждая украинская семья жила в согласии. Чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую важную детскую веру в добро и чудо. Чтобы глаза наших детей, глаза наших родителей, наших любимых, родных наконец не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа мира. И были мы. И была Украина. И непременно – день, когда все соберутся дома в первый мирный год, мирного Рождества и скажут друг другу: "Христос родился! Славим Его
Напомним
Папа Римский Лев XIV призвал к глобальному прекращению огня на Рождество, выразив "большую печаль" по поводу того, что "похоже, россия отклонила просьбу".