Сочельник на передовой: в Нацгвардии показали неизменные традиции бригады "Рубеж"

Эксклюзив
15:03 • 10890 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 13062 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 10910 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 15658 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 23051 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16111 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18135 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34673 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50194 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69123 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 10876 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 11935 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 9062 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 8120 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 8334 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 10896 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 8460 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 13069 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 15663 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 23056 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Папа Лев XIV
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Франция
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 4334 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 21305 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 10064 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 35140 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 31719 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Грибы
Фокс Ньюс

Сочельник на передовой: в Нацгвардии показали неизменные традиции бригады "Рубеж"

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины отметили Сочельник на передовой. На столах были горячий чай и кутья, символизирующая связь с поколениями и родными домами.

Сочельник на передовой: в Нацгвардии показали неизменные традиции бригады "Рубеж"

Среди обстрелов и тяжелой работы бойцы бригады "Рубеж" находят время для главного. На столах из подручных средств – горячий чай и неизменная кутья. В Нацгвардии показали Сочельник на передовой, передает УНН.

Для украинцев этот праздник всегда был символом дома. Сегодня наш дом – это блиндажи и позиции, но дух Рождества не угасает даже здесь. Среди обстрелов и тяжелой работы бойцы бригады "Рубеж" находят время для главного. На столах из подручных средств – горячий чай и неизменная кутья, как символ связи с поколениями и родными домами 

- говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что сегодня, поздравляя друг друга словами "Христос родился!", вспомните тех, благодаря кому эти праздники возможны. Наши воины стоят на защите вашего уюта и наших общих ценностей.

Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество24.12.25, 18:04 • 1700 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Национальная гвардия Украины