Сочельник на передовой: в Нацгвардии показали неизменные традиции бригады "Рубеж"

Среди обстрелов и тяжелой работы бойцы бригады "Рубеж" находят время для главного. На столах из подручных средств – горячий чай и неизменная кутья. В Нацгвардии показали Сочельник на передовой, передает УНН.

Для украинцев этот праздник всегда был символом дома. Сегодня наш дом – это блиндажи и позиции, но дух Рождества не угасает даже здесь. Среди обстрелов и тяжелой работы бойцы бригады "Рубеж" находят время для главного. На столах из подручных средств – горячий чай и неизменная кутья, как символ связи с поколениями и родными домами