Сочельник на передовой: в Нацгвардии показали неизменные традиции бригады "Рубеж"
Бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины отметили Сочельник на передовой. На столах были горячий чай и кутья, символизирующая связь с поколениями и родными домами.
Для украинцев этот праздник всегда был символом дома. Сегодня наш дом – это блиндажи и позиции, но дух Рождества не угасает даже здесь. Среди обстрелов и тяжелой работы бойцы бригады "Рубеж" находят время для главного. На столах из подручных средств – горячий чай и неизменная кутья, как символ связи с поколениями и родными домами
В Нацгвардии добавили, что сегодня, поздравляя друг друга словами "Христос родился!", вспомните тех, благодаря кому эти праздники возможны. Наши воины стоят на защите вашего уюта и наших общих ценностей.
