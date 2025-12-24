За тимчасове житло для переселенців установи отримуватимуть компенсації за комуналку - Прем'єр

$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 442 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 804 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 2732 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 7072 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 16206 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 13758 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16477 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33333 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48945 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67009 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Публікації
Ексклюзиви
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Петро Порошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Донецька область
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Гриби

За тимчасове житло для переселенців установи отримуватимуть компенсації за комуналку - Прем'єр

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що установи, які розміщують ВПО, отримуватимуть компенсації за комунальні послуги. Зміни включають компенсацію без статусу ВПО, врахування фактичного часу перебування, спрощення підтвердження витрат та збільшення норми соціальної житлової площі.

За тимчасове житло для переселенців установи отримуватимуть компенсації за комуналку - Прем'єр

Установи, які розміщують внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть компенсації за комунальні послуги, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Працюємо над покращенням умов розміщення внутрішньо переміщених осіб. Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО. Зокрема це стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива

- написала Свириденко.

Які зміни

Зі слі Прем'єра, ключові зміни наступні:

  • компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи - на період до двох місяців з моменту подання заяви;
    • буде враховуватись фактичний час перебування ВПО в місцях тимчасового проживання;
      • спрощується процес підтвердження витрат. Тепер достатньо лише чеків і квитанцій - без додаткових запитів у профільні органи;
        • збільшується норма соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 кв. м на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 кв. м площі загального користування.

          "Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади - отримували для цього необхідні інструменти", - вказала Прем'єр.

          На нове житло замість зруйнованого війною отримають компенсації ще близько 6300 українців - Прем'єр

          Юлія Шрамко

          СуспільствоПолітикаНерухомість
          Державний бюджет
          Енергетика
          Опалення
          Кабінет Міністрів України
          Соціальна мережа
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Електроенергія