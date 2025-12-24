За тимчасове житло для переселенців установи отримуватимуть компенсації за комуналку - Прем'єр
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що установи, які розміщують ВПО, отримуватимуть компенсації за комунальні послуги. Зміни включають компенсацію без статусу ВПО, врахування фактичного часу перебування, спрощення підтвердження витрат та збільшення норми соціальної житлової площі.
Установи, які розміщують внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть компенсації за комунальні послуги, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Працюємо над покращенням умов розміщення внутрішньо переміщених осіб. Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО. Зокрема це стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива
Які зміни
Зі слі Прем'єра, ключові зміни наступні:
- компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи - на період до двох місяців з моменту подання заяви;
- буде враховуватись фактичний час перебування ВПО в місцях тимчасового проживання;
- спрощується процес підтвердження витрат. Тепер достатньо лише чеків і квитанцій - без додаткових запитів у профільні органи;
- збільшується норма соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 кв. м на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 кв. м площі загального користування.
"Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади - отримували для цього необхідні інструменти", - вказала Прем'єр.
