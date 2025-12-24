За временное жилье для переселенцев учреждения будут получать компенсации за коммуналку - Премьер
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что учреждения, размещающие ВПЛ, будут получать компенсации за коммунальные услуги. Изменения включают компенсацию без статуса ВПЛ, учет фактического времени пребывания, упрощение подтверждения расходов и увеличение нормы социальной жилой площади.
Учреждения, размещающие внутренне перемещенных лиц, будут получать компенсации за коммунальные услуги, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Работаем над улучшением условий размещения внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают ВПЛ. В частности, это касается оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива
Какие изменения
По словам Премьера, ключевые изменения следующие:
- компенсация будет предоставляться даже в случаях, когда люди еще не имеют статуса ВПЛ и восстанавливают документы – на период до двух месяцев с момента подачи заявления;
- будет учитываться фактическое время пребывания ВПЛ в местах временного проживания;
- упрощается процесс подтверждения расходов. Теперь достаточно только чеков и квитанций – без дополнительных запросов в профильные органы;
- увеличивается норма социальной жилой площади, которая учитывается для компенсации отопления: к базовым 13,65 кв. м на одного человека дополнительно будет учитываться еще 7,35 кв. м площади общего пользования.
"Важно, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины - получали для этого необходимые инструменты", - указала Премьер.
