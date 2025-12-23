На новое жилье вместо разрушенного войной получат компенсации еще около 6300 украинцев - Премьер
Киев • УНН
Почти 6300 человек получат жилищные сертификаты єВідновлення на 8,8 млрд грн. В общей сложности более 67 тысяч семей уже получили компенсации на 31,5 млрд грн.
Еще для около 6300 украинцев станет возможным получить жилищные сертификаты на новое жилье вместо уничтоженного войной в рамках "єВідновлення", на что правительство выделило 8,8 млрд грн, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram во вторник, пишет УНН.
Еще почти 6300 человек смогут получить жилищные сертификаты в рамках "єВідновлення" для покупки нового жилья вместо уничтоженного из-за российской агрессии. Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 8,8 млрд грн для финансирования таких компенсаций
В Минэкономики уточнили, что "по состоянию на 18 декабря 2025 года потребность в финансировании компенсаций за уничтоженное жилье составляла 8,8 млрд грн, что соответствует 6 278 жилищным сертификатам".
По данным Свириденко, "всего за 2025 год компенсации за поврежденное или уничтоженное Россией жилье получили более 67 тысяч семей на общую сумму более 31,5 млрд грн".
Также, отметила Премьер, с 1 декабря стартовал новый компонент "єВідновлення" для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Он предусматривает предоставление жилищного ваучера номиналом 2 млн грн, который можно будет использовать для покупки квартиры или дома, инвестировать его в строительство или использовать средства для первого взноса или погашения платежа по ипотеке. На первом этапе программа доступна ВПЛ, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью из-за войны.
Прием заявок на участие в программе продолжается. Если ваше жилье повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать информационное сообщение можно через ЦНАП, у нотариуса, через приложение или портал "Дія", сообщила Свириденко.
