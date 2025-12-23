На новое жилье вместо разрушенного войной получат компенсации еще около 6300 украинцев - Премьер

$42.150.10
12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 28399 просмотра
НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображеноPhoto23 декабря, 03:23 • 7318 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 28636 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 29424 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 14297 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 908 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 4782 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 77926 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 57794 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 86252 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Одесская область
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 3102 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 6340 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 20449 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 22883 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 45264 просмотра
На новое жилье вместо разрушенного войной получат компенсации еще около 6300 украинцев - Премьер

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Почти 6300 человек получат жилищные сертификаты єВідновлення на 8,8 млрд грн. В общей сложности более 67 тысяч семей уже получили компенсации на 31,5 млрд грн.

На новое жилье вместо разрушенного войной получат компенсации еще около 6300 украинцев - Премьер

Еще для около 6300 украинцев станет возможным получить жилищные сертификаты на новое жилье вместо уничтоженного войной в рамках "єВідновлення", на что правительство выделило 8,8 млрд грн, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram во вторник, пишет УНН.

Еще почти 6300 человек смогут получить жилищные сертификаты в рамках "єВідновлення" для покупки нового жилья вместо уничтоженного из-за российской агрессии. Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 8,8 млрд грн для финансирования таких компенсаций

- сообщила Свириденко.

В Минэкономики уточнили, что "по состоянию на 18 декабря 2025 года потребность в финансировании компенсаций за уничтоженное жилье составляла 8,8 млрд грн, что соответствует 6 278 жилищным сертификатам".

По данным Свириденко, "всего за 2025 год компенсации за поврежденное или уничтоженное Россией жилье получили более 67 тысяч семей на общую сумму более 31,5 млрд грн".

Также, отметила Премьер, с 1 декабря стартовал новый компонент "єВідновлення" для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Он предусматривает предоставление жилищного ваучера номиналом 2 млн грн, который можно будет использовать для покупки квартиры или дома, инвестировать его в строительство или использовать средства для первого взноса или погашения платежа по ипотеке. На первом этапе программа доступна ВПЛ, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью из-за войны.

Прием заявок на участие в программе продолжается. Если ваше жилье повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать информационное сообщение можно через ЦНАП, у нотариуса, через приложение или портал "Дія", сообщила Свириденко.

«єВідновлення»: 140 тысяч семей получили более 48 млрд грн компенсации за поврежденное жилье03.10.25, 18:07 • 3089 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаНедвижимость
Недвижимость
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Украина