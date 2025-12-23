На нове житло замість зруйнованого війною отримають компенсації ще близько 6300 українців - Прем'єр
Київ • УНН
Майже 6300 осіб отримають житлові сертифікати єВідновлення на 8,8 млрд грн. Загалом понад 67 тисяч родин вже отримали компенсації на 31,5 млрд грн.
Ще для близько 6300 українців стане можливим отримати житлові сертифікати на нове житло замість знищеного війною у межах "єВідновлення", на що уряд виділив 8,8 млрд грн, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у вівторок, пише УНН.
Ще майже 6300 людей зможуть отримати житлові сертифікати в межах "єВідновлення" для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію. Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 8,8 млрд грн для фінансування таких компенсацій
У Мінекономіки уточнили, що "станом на 18 грудня 2025 року потреба у фінансуванні компенсацій за знищене житло становила 8,8 млрд грн, що відповідає 6 278 житловим сертифікатам".
За даними Свириденко, "загалом за 2025 рік компенсації за пошкоджене чи знищене росією житло отримали понад 67 тисяч родин на загальну суму понад 31,5 млрд грн".
Також, зазначила Прем'єр, із 1 грудня стартував новий компонент "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Він передбачає надання житлового ваучера номіналом 2 млн грн, який можна буде використати для купівлі квартири чи будинку, інвестувати його у будівництво або використати кошти для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. На першому етапі програма доступна ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю через війну.
Прийом заявок на участь в програмі триває. Якщо ваше житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати інформаційне повідомлення можна через ЦНАП, в нотаріуса, через застосунок або портал "Дія", повідомила Свириденко.
