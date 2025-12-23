$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
11:41 • 1232 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 3914 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 3826 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
08:27 • 10578 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 18756 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35175 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51402 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 77736 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44358 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
На нове житло замість зруйнованого війною отримають компенсації ще близько 6300 українців - Прем'єр

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Майже 6300 осіб отримають житлові сертифікати єВідновлення на 8,8 млрд грн. Загалом понад 67 тисяч родин вже отримали компенсації на 31,5 млрд грн.

На нове житло замість зруйнованого війною отримають компенсації ще близько 6300 українців - Прем'єр

Ще для близько 6300 українців стане можливим отримати житлові сертифікати на нове житло замість знищеного війною у межах "єВідновлення", на що уряд виділив 8,8 млрд грн, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у вівторок, пише УНН.

Ще майже 6300 людей зможуть отримати житлові сертифікати в межах "єВідновлення" для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію. Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 8,8 млрд грн для фінансування таких компенсацій

- повідомила Свириденко.

У Мінекономіки уточнили, що "станом на 18 грудня 2025 року потреба у фінансуванні компенсацій за знищене житло становила 8,8 млрд грн, що відповідає 6 278 житловим сертифікатам".

За даними Свириденко, "загалом за 2025 рік компенсації за пошкоджене чи знищене росією житло отримали понад 67 тисяч родин на загальну суму понад 31,5 млрд грн".

Також, зазначила Прем'єр, із 1 грудня стартував новий компонент "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Він передбачає надання житлового ваучера номіналом 2 млн грн, який можна буде використати для купівлі квартири чи будинку, інвестувати його у будівництво або використати кошти для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. На першому етапі програма доступна ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю через війну.

Прийом заявок на участь в програмі триває. Якщо ваше житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати інформаційне повідомлення можна через ЦНАП, в нотаріуса, через застосунок або портал "Дія", повідомила Свириденко.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаНерухомість
Нерухомість
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Україна