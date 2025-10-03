«єВідновлення»: 140 тысяч семей получили более 48 млрд грн компенсации за поврежденное жилье

Госпрограмма "єВідновлення" работает более двух лет, и за это время 140 тысяч семей уже получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Общая сумма выплат превысила 48 миллиардов гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

140 тысяч семей получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье по программе єВідновлення. Проект работает более двух лет и уже сегодня стал главным государственным инструментом для людей, чьи дома пострадали от войны

Средства распределены следующим образом:

Компенсации уже получили десятки тысяч семей в разных регионах Украины - от Киевщины до Херсонщины и Харьковщины.

Отмечается, что в этом году для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) был введен отдельный механизм компенсаций за уничтоженное жилье. Уже 7800 семей ВПЛ получили сертификаты на общую сумму более 11 млрд гривен.

Кроме того, стартовал отдельный инструмент для ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях (ВОТ). Он предусматривает сертификат на 2 млн грн на покупку нового жилья или как первый взнос по ипотеке.

Для первых выплат по этому направлению уже подтверждено финансирование в размере $180 млн от международных партнеров. Этого ресурса хватит для примерно 3 700 семей. Параллельно формируются дополнительные финансовые инструменты, чтобы охватить больше семей.

Также в этом году запущена программа восстановления жилья на собственном участке. Уже более 1100 семей получили финансирование, чтобы построить дома заново. Общая сумма выплат по этому направлению составляет более 1 млрд грн.

Программа "єВідновлення" постоянно совершенствует свои механизмы. В частности, теперь работает дистанционное обследование жилья не только на территориях боевых действий, но и на территориях возможных боевых действий. Этот шаг позволяет людям, которые не могут физически обеспечить доступ к своим домам, пройти оценку дистанционно