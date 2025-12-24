Дев’ятивалентна вакцина від ВПЛ прибула в Україну для обов'язкової вакцинації з 2026 року

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 516 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 880 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 2798 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 7168 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 16253 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 13778 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16493 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33345 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48956 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67035 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.8м/с
68%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 7804 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 17213 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 17681 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 5162 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 6796 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 516 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 508 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 880 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 7168 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 16253 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 1378 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 17271 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 7360 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33340 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30309 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Гриби

Дев’ятивалентна вакцина від ВПЛ прибула в Україну для обов'язкової вакцинації з 2026 року

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дев’ятивалентна вакцина проти ВПЛ прибула в Україну та буде розвезена в регіони до кінця грудня. З 1 січня 2026 року розпочнеться обов’язкова вакцинація дівчат 12–13 років за оновленим Календарем профілактичних щеплень.

Дев’ятивалентна вакцина від ВПЛ прибула в Україну для обов'язкової вакцинації з 2026 року
Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Дев’ятивалентна вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) уже прибула в Україну на склад Медичних закупівель України. До кінця грудня препарат розвезуть у регіони, щоб з 1 січня 2026 року розпочати обов’язкову вакцинацію дівчат віком 12–13 років за оновленим Календарем профілактичних щеплень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Вакцину закупили Медичні закупівлі України на запит Міністерства охорони здоров’я у липні 2025 року. Закупівля здійснювалася за механізмом договорів керованого доступу терміном на два роки.

Першу партію вакцини Медичних закупівель України доставлять у регіони до кінця грудня у координації з Центром громадського здоров’я України. Поставка решти обсягів запланована на літо 2026 року. Вакцинація проводитиметься безоплатно та стане обов’язковою для дівчат 12–13 років.

Закуплена вакцина має торгівельну назву "Гардасил" та виробляється американською компанією Merck Sharp & Dohme. Вона забезпечує захист від дев’яти типів ВПЛ, зокрема від високоонкогенних типів 16 і 18. За даними ВООЗ, ВПЛ є причиною до 70% випадків раку шийки матки.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно реєструється близько трьох тисяч злоякісних новоутворень шийки матки. А згідно даних ВООЗ, рівень смертності від цього захворювання перевищує середній показник по ЄС у 2,5 рази.

За даними ВООЗ, безоплатне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат відповідно до національного календаря проводиться у 84 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації 149 країн світу, йдеться дописі МОЗ.

Додатково

Вірус папіломи людини (ВПЛ) - це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки та передаються переважно статевим шляхом. Інфікування ВПЛ може призводити до появи доброякісних утворень (наприклад, бородавок) або розвитку онкологічних захворювань.

Існує понад 200 типів ВПЛ, які поділяються на групи високого та низького онкогенного ризику. За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2019 році ВПЛ став причиною близько 620 тисяч випадків раку у жінок і 70 тис. у чоловіків, при цьому рак шийки матки - четвертий за поширеністю серед жінок.

Нагадаємо

За тиждень у Києві зареєстровано 10 238 нових випадків грипу та ГРВІ, включаючи COVID-19, що на 4,7% більше, ніж минулого тижня. Госпіталізовано 160 хворих на грип та ГРВІ, а також 25 осіб з COVID-19.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я
Карцинома
Всесвітня організація охорони здоров'я
Україна