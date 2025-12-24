Дев’ятивалентна вакцина від ВПЛ прибула в Україну для обов'язкової вакцинації з 2026 року
Київ • УНН
Дев’ятивалентна вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) уже прибула в Україну на склад Медичних закупівель України. До кінця грудня препарат розвезуть у регіони, щоб з 1 січня 2026 року розпочати обов’язкову вакцинацію дівчат віком 12–13 років за оновленим Календарем профілактичних щеплень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Деталі
Вакцину закупили Медичні закупівлі України на запит Міністерства охорони здоров’я у липні 2025 року. Закупівля здійснювалася за механізмом договорів керованого доступу терміном на два роки.
Першу партію вакцини Медичних закупівель України доставлять у регіони до кінця грудня у координації з Центром громадського здоров’я України. Поставка решти обсягів запланована на літо 2026 року. Вакцинація проводитиметься безоплатно та стане обов’язковою для дівчат 12–13 років.
Закуплена вакцина має торгівельну назву "Гардасил" та виробляється американською компанією Merck Sharp & Dohme. Вона забезпечує захист від дев’яти типів ВПЛ, зокрема від високоонкогенних типів 16 і 18. За даними ВООЗ, ВПЛ є причиною до 70% випадків раку шийки матки.
Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно реєструється близько трьох тисяч злоякісних новоутворень шийки матки. А згідно даних ВООЗ, рівень смертності від цього захворювання перевищує середній показник по ЄС у 2,5 рази.
За даними ВООЗ, безоплатне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат відповідно до національного календаря проводиться у 84 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації 149 країн світу, йдеться дописі МОЗ.
Додатково
Вірус папіломи людини (ВПЛ) - це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки та передаються переважно статевим шляхом. Інфікування ВПЛ може призводити до появи доброякісних утворень (наприклад, бородавок) або розвитку онкологічних захворювань.
Існує понад 200 типів ВПЛ, які поділяються на групи високого та низького онкогенного ризику. За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2019 році ВПЛ став причиною близько 620 тисяч випадків раку у жінок і 70 тис. у чоловіків, при цьому рак шийки матки - четвертий за поширеністю серед жінок.
Нагадаємо
