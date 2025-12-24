Девятивалентная вакцина от ВПЧ прибыла в Украину для обязательной вакцинации с 2026 года
Киев • УНН
Девятивалентная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) уже прибыла в Украину на склад Медицинских закупок Украины. До конца декабря препарат развезут в регионы, чтобы с 1 января 2026 года начать обязательную вакцинацию девочек в возрасте 12–13 лет по обновленному Календарю профилактических прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Детали
Вакцину закупили Медицинские закупки Украины по запросу Министерства здравоохранения в июле 2025 года. Закупка осуществлялась по механизму договоров управляемого доступа сроком на два года.
Первую партию вакцины Медицинских закупок Украины доставят в регионы до конца декабря в координации с Центром общественного здоровья Украины. Поставка остальных объемов запланирована на лето 2026 года. Вакцинация будет проводиться бесплатно и станет обязательной для девочек 12–13 лет.
Закупленная вакцина имеет торговое название "Гардасил" и производится американской компанией Merck Sharp & Dohme. Она обеспечивает защиту от девяти типов ВПЧ, в том числе от высокоонкогенных типов 16 и 18. По данным ВОЗ, ВПЧ является причиной до 70% случаев рака шейки матки.
Согласно данным Национального канцер-реестра, в Украине ежегодно регистрируется около трех тысяч злокачественных новообразований шейки матки. А согласно данным ВОЗ, уровень смертности от этого заболевания превышает средний показатель по ЕС в 2,5 раза.
По данным ВОЗ, бесплатная однократная прививка против ВПЧ для девочек в соответствии с национальным календарем проводится в 84 странах. В целом вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации 149 стран мира, говорится в сообщении Минздрава.
Дополнительно
Вирус папилломы человека (ВПЧ) - это группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки и передаются преимущественно половым путем. Инфицирование ВПЧ может приводить к появлению доброкачественных образований (например, бородавок) или развитию онкологических заболеваний.
Существует более 200 типов ВПЧ, которые делятся на группы высокого и низкого онкогенного риска. По данным отчета Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году ВПЧ стал причиной около 620 тысяч случаев рака у женщин и 70 тыс. у мужчин, при этом рак шейки матки - четвертый по распространенности среди женщин.
Напомним
