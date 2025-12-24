Девятивалентная вакцина от ВПЧ прибыла в Украину для обязательной вакцинации с 2026 года

$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 560 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 918 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 2836 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 7228 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 16280 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 13792 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 16501 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33355 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48965 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67045 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 7804 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 17214 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 17681 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 5162 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях09:23 • 6796 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 560 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 546 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 918 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 7230 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 16281 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 1388 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 17286 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 7364 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33342 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30310 просмотра
Девятивалентная вакцина от ВПЧ прибыла в Украину для обязательной вакцинации с 2026 года

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Девятивалентная вакцина против ВПЧ прибыла в Украину и будет развезена в регионы до конца декабря. С 1 января 2026 года начнется обязательная вакцинация девочек 12–13 лет по обновленному Календарю профилактических прививок.

Девятивалентная вакцина от ВПЧ прибыла в Украину для обязательной вакцинации с 2026 года
Фото: Министерство здравоохранения Украины

Девятивалентная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) уже прибыла в Украину на склад Медицинских закупок Украины. До конца декабря препарат развезут в регионы, чтобы с 1 января 2026 года начать обязательную вакцинацию девочек в возрасте 12–13 лет по обновленному Календарю профилактических прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

Вакцину закупили Медицинские закупки Украины по запросу Министерства здравоохранения в июле 2025 года. Закупка осуществлялась по механизму договоров управляемого доступа сроком на два года.

Первую партию вакцины Медицинских закупок Украины доставят в регионы до конца декабря в координации с Центром общественного здоровья Украины. Поставка остальных объемов запланирована на лето 2026 года. Вакцинация будет проводиться бесплатно и станет обязательной для девочек 12–13 лет.

Закупленная вакцина имеет торговое название "Гардасил" и производится американской компанией Merck Sharp & Dohme. Она обеспечивает защиту от девяти типов ВПЧ, в том числе от высокоонкогенных типов 16 и 18. По данным ВОЗ, ВПЧ является причиной до 70% случаев рака шейки матки.

Согласно данным Национального канцер-реестра, в Украине ежегодно регистрируется около трех тысяч злокачественных новообразований шейки матки. А согласно данным ВОЗ, уровень смертности от этого заболевания превышает средний показатель по ЕС в 2,5 раза.

По данным ВОЗ, бесплатная однократная прививка против ВПЧ для девочек в соответствии с национальным календарем проводится в 84 странах. В целом вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации 149 стран мира, говорится в сообщении Минздрава.

Дополнительно

Вирус папилломы человека (ВПЧ) - это группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки и передаются преимущественно половым путем. Инфицирование ВПЧ может приводить к появлению доброкачественных образований (например, бородавок) или развитию онкологических заболеваний.

Существует более 200 типов ВПЧ, которые делятся на группы высокого и низкого онкогенного риска. По данным отчета Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году ВПЧ стал причиной около 620 тысяч случаев рака у женщин и 70 тыс. у мужчин, при этом рак шейки матки - четвертый по распространенности среди женщин.

Напомним

За неделю в Киеве зарегистрировано 10 238 новых случаев гриппа и ОРВИ, включая COVID-19, что на 4,7% больше, чем на прошлой неделе. Госпитализировано 160 больных гриппом и ОРВИ, а также 25 человек с COVID-19.

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Карцинома
Всемирная организация здравоохранения
Украина