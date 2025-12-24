У Грузії зросли ціни на продукти: прем'єр Кобахідзе пообіцяв розібратись, а "винних" - покарати

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звернув увагу на зростання цін на продукти та записав відеозвернення до народу з обіцянкою "розібратися", а винних покарати, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Різниця між грузинськими та європейськими цінами справді досить велика", — визнав Кобахідзе.

Він розповів, що в уряді провели дослідження: порівняли ціни на ключові продукти в Грузії та європейських країнах, і дійшли сумних висновків.

"Якщо порівняти ціни в мережевих магазинах однієї і тієї ж міжнародної марки в Грузії та Франції, то олія певної марки в Грузії на 34% дорожча, макарони — на 97%, рис — на 180%, вершкове масло — на 30%, сир — на 42%, а шоколад — на 42%. Різниця в цінах обумовлена ​​високими націнками дистриб'юторських компаній і магазинів, які в середньому становлять 86% від кордону Грузії до прилавка", — сказав Кобахідзе.

У США закликають розслідувати повідомлення ЗМІ про застосування хімзброї проти протестувальників у Грузії

А чиста рентабельність окремих роздрібних мереж у Грузії, за словами прем'єра, становить 7, 8 і навіть 14%, тоді як у Європі вона в середньому становить 2%.

Також Кобахідзе звернув увагу на "стрімке розширення торгових мереж" у Грузії за умов високої рентабельності. За його словами, за останні 5 років кількість мережевих магазинів у країні подвоїлася. У результаті сьогодні в Грузії на 100 000 осіб припадає 113 магазинів, у Німеччині цей показник становить 45, а в Австрії — 62. Витрати, пов'язані з розширенням мереж, безпосередньо відбиваються на цінах на продукцію, вважає Кобахідзе.

Грузія заборонила ходу протестувальників у Тбілісі до Нового року

"Я закликаю правоохоронні органи провести поглиблене вивчення питання та визначити, чи є ознаки кримінальних злочинів у діяльності конкретних осіб… Нинішня практика викликає підозри в тому, що учасники ринку могли діяти злагоджено, на основі картельного принципу, що, природно, потребує додаткового аналізу…", — сказав Кобахідзе.

Він запропонував парламенту створити комісію для вивчення питання. Водночас, прем'єр пообіцяв, що уряд активно співпрацюватиме з дистриб'юторськими компаніями для зниження цін.

ЄС готується до скасування безвізу для Грузії: першими під санкції потраплять дипломати

Видання пише, що раніше Національна служба статистики повідомила, що у листопаді річна інфляція в Грузії становила 4,8% за цільового показника в 3%. Найбільший вплив на зростання цін мала продовольча група, +10,3% у річному вимірі.

Зростання цін вийшло на перше місце серед проблем, що їх назвали учасники з Грузії в останньому опитуванні Євробарометра.