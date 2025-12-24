У Грузії зросли ціни на продукти: прем'єр Кобахідзе пообіцяв розібратись, а "винних" - покарати

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 9044 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 11226 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 9744 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 14083 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 21571 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 15545 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17778 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34387 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49896 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68621 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.5м/с
76%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 20549 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 10131 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 11152 перегляди
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини11:40 • 7054 перегляди
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі13:13 • 6458 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 9044 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 5894 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 11226 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 14083 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 21571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Лев XIV
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Швеція
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 3692 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 20756 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 9508 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 34713 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 31414 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Гриби
Fox News

У Грузії зросли ціни на продукти: прем'єр Кобахідзе пообіцяв розібратись, а "винних" - покарати

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе виявив значне зростання цін на продукти в країні, що перевищують європейські. Він пообіцяв розібратися з високими націнками дистриб'юторів та мереж, закликавши правоохоронні органи до перевірки можливих картельних змов.

У Грузії зросли ціни на продукти: прем'єр Кобахідзе пообіцяв розібратись, а "винних" - покарати

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звернув увагу на зростання цін на продукти та записав відеозвернення до народу з обіцянкою "розібратися", а винних покарати, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Різниця між грузинськими та європейськими цінами справді досить велика", — визнав Кобахідзе.

Він розповів, що в уряді провели дослідження: порівняли ціни на ключові продукти в Грузії та європейських країнах, і дійшли сумних висновків.

"Якщо порівняти ціни в мережевих магазинах однієї і тієї ж міжнародної марки в Грузії та Франції, то олія певної марки в Грузії на 34% дорожча, макарони — на 97%, рис — на 180%, вершкове масло — на 30%, сир — на 42%, а шоколад — на 42%. Різниця в цінах обумовлена ​​високими націнками дистриб'юторських компаній і магазинів, які в середньому становлять 86% від кордону Грузії до прилавка", — сказав Кобахідзе.

У США закликають розслідувати повідомлення ЗМІ про застосування хімзброї проти протестувальників у Грузії04.12.25, 15:52 • 2911 переглядiв

А чиста рентабельність окремих роздрібних мереж у Грузії, за словами прем'єра, становить 7, 8 і навіть 14%, тоді як у Європі вона в середньому становить 2%.

Також Кобахідзе звернув увагу на "стрімке розширення торгових мереж" у Грузії за умов високої рентабельності. За його словами, за останні 5 років кількість мережевих магазинів у країні подвоїлася. У результаті сьогодні в Грузії на 100 000 осіб припадає 113 магазинів, у Німеччині цей показник становить 45, а в Австрії — 62. Витрати, пов'язані з розширенням мереж, безпосередньо відбиваються на цінах на продукцію, вважає Кобахідзе.

Грузія заборонила ходу протестувальників у Тбілісі до Нового року21.12.25, 09:59 • 3851 перегляд

"Я закликаю правоохоронні органи провести поглиблене вивчення питання та визначити, чи є ознаки кримінальних злочинів у діяльності конкретних осіб… Нинішня практика викликає підозри в тому, що учасники ринку могли діяти злагоджено, на основі картельного принципу, що, природно, потребує додаткового аналізу…", — сказав Кобахідзе.

Він запропонував парламенту створити комісію для вивчення питання. Водночас, прем'єр пообіцяв, що уряд активно співпрацюватиме з дистриб'юторськими компаніями для зниження цін.

ЄС готується до скасування безвізу для Грузії: першими під санкції потраплять дипломати19.12.25, 16:50 • 3311 переглядiв

Видання пише, що раніше Національна служба статистики повідомила, що у листопаді річна інфляція в Грузії становила 4,8% за цільового показника в 3%. Найбільший вплив на зростання цін мала продовольча група, +10,3% у річному вимірі.

Зростання цін вийшло на перше місце серед проблем, що їх назвали учасники з Грузії в останньому опитуванні Євробарометра.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Бренд
Іраклій Кобахідзе
Австрія
Франція
Німеччина
Грузія