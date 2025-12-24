В Грузии выросли цены на продукты: премьер Кобахидзе пообещал разобраться, а "виновных" - наказать

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратил внимание на рост цен на продукты и записал видеообращение к народу с обещанием "разобраться", а виновных наказать, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Разница между грузинскими и европейскими ценами действительно достаточно велика", — признал Кобахидзе.

Он рассказал, что в правительстве провели исследование: сравнили цены на ключевые продукты в Грузии и европейских странах, и пришли к печальным выводам.

"Если сравнить цены в сетевых магазинах одной и той же международной марки в Грузии и Франции, то масло определенной марки в Грузии на 34% дороже, макароны — на 97%, рис — на 180%, сливочное масло — на 30%, сыр — на 42%, а шоколад — на 42%. Разница в ценах обусловлена ​​высокими наценками дистрибьюторских компаний и магазинов, которые в среднем составляют 86% от границы Грузии до прилавка", — сказал Кобахидзе.

А чистая рентабельность отдельных розничных сетей в Грузии, по словам премьера, составляет 7, 8 и даже 14%, тогда как в Европе она в среднем составляет 2%.

Также Кобахидзе обратил внимание на "стремительное расширение торговых сетей" в Грузии в условиях высокой рентабельности. По его словам, за последние 5 лет количество сетевых магазинов в стране удвоилось. В результате сегодня в Грузии на 100 000 человек приходится 113 магазинов, в Германии этот показатель составляет 45, а в Австрии — 62. Расходы, связанные с расширением сетей, непосредственно отражаются на ценах на продукцию, считает Кобахидзе.

"Я призываю правоохранительные органы провести углубленное изучение вопроса и определить, есть ли признаки уголовных преступлений в деятельности конкретных лиц… Нынешняя практика вызывает подозрения в том, что участники рынка могли действовать слаженно, на основе картельного принципа, что, естественно, требует дополнительного анализа…", — сказал Кобахидзе.

Он предложил парламенту создать комиссию для изучения вопроса. В то же время, премьер пообещал, что правительство будет активно сотрудничать с дистрибьюторскими компаниями для снижения цен.

Издание пишет, что ранее Национальная служба статистики сообщила, что в ноябре годовая инфляция в Грузии составила 4,8% при целевом показателе в 3%. Наибольшее влияние на рост цен оказала продовольственная группа, +10,3% в годовом выражении.

Рост цен вышел на первое место среди проблем, названных участниками из Грузии в последнем опросе Евробарометра.