Эксклюзив
15:03 • 9948 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 11811 просмотра
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 22014 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
14:18 • 10195 просмотра
24 декабря, 08:22 • 17908 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Эксклюзив
13:26 • 14558 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 22014 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 15738 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17908 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34497 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50021 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 68797 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
В Грузии выросли цены на продукты: премьер Кобахидзе пообещал разобраться, а "виновных" - наказать

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обнаружил значительный рост цен на продукты в стране, превышающие европейские. Он пообещал разобраться с высокими наценками дистрибьюторов и сетей, призвав правоохранительные органы к проверке возможных картельных сговоров.

В Грузии выросли цены на продукты: премьер Кобахидзе пообещал разобраться, а "виновных" - наказать

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратил внимание на рост цен на продукты и записал видеообращение к народу с обещанием "разобраться", а виновных наказать, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Разница между грузинскими и европейскими ценами действительно достаточно велика", — признал Кобахидзе.

Он рассказал, что в правительстве провели исследование: сравнили цены на ключевые продукты в Грузии и европейских странах, и пришли к печальным выводам.

"Если сравнить цены в сетевых магазинах одной и той же международной марки в Грузии и Франции, то масло определенной марки в Грузии на 34% дороже, макароны — на 97%, рис — на 180%, сливочное масло — на 30%, сыр — на 42%, а шоколад — на 42%. Разница в ценах обусловлена ​​высокими наценками дистрибьюторских компаний и магазинов, которые в среднем составляют 86% от границы Грузии до прилавка", — сказал Кобахидзе.

В США призывают расследовать сообщения СМИ о применении химоружия против протестующих в Грузии04.12.25, 15:52 • 2913 просмотров

А чистая рентабельность отдельных розничных сетей в Грузии, по словам премьера, составляет 7, 8 и даже 14%, тогда как в Европе она в среднем составляет 2%.

Также Кобахидзе обратил внимание на "стремительное расширение торговых сетей" в Грузии в условиях высокой рентабельности. По его словам, за последние 5 лет количество сетевых магазинов в стране удвоилось. В результате сегодня в Грузии на 100 000 человек приходится 113 магазинов, в Германии этот показатель составляет 45, а в Австрии — 62. Расходы, связанные с расширением сетей, непосредственно отражаются на ценах на продукцию, считает Кобахидзе.

Грузия запретила шествие протестующих в Тбилиси до Нового года21.12.25, 09:59 • 3851 просмотр

"Я призываю правоохранительные органы провести углубленное изучение вопроса и определить, есть ли признаки уголовных преступлений в деятельности конкретных лиц… Нынешняя практика вызывает подозрения в том, что участники рынка могли действовать слаженно, на основе картельного принципа, что, естественно, требует дополнительного анализа…", — сказал Кобахидзе.

Он предложил парламенту создать комиссию для изучения вопроса. В то же время, премьер пообещал, что правительство будет активно сотрудничать с дистрибьюторскими компаниями для снижения цен.

ЕС готовится к отмене безвиза для Грузии: первыми под санкции попадут дипломаты19.12.25, 16:50 • 3313 просмотров

Издание пишет, что ранее Национальная служба статистики сообщила, что в ноябре годовая инфляция в Грузии составила 4,8% при целевом показателе в 3%. Наибольшее влияние на рост цен оказала продовольственная группа, +10,3% в годовом выражении.

Рост цен вышел на первое место среди проблем, названных участниками из Грузии в последнем опросе Евробарометра.

Антонина Туманова

