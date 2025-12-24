Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у всіх регіонах
Київ • УНН
25 грудня в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
У четвер, 25 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
Деталі
Завтра, 25 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії зазначили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Нагадаємо
Раніше в Укренерго підтвердили запровадження аварійних відключень електроенергії в кількох областях через наслідки російських атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють.
Графіки погодинних відключень електроенергії для кожного регіону можна переглянути на сайті УНН.