Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у всіх регіонах

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 7364 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 10004 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 8266 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 13045 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 20609 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 15251 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17554 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34194 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49723 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68334 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.6м/с
73%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 20022 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 9316 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 10647 перегляди
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини11:40 • 5876 перегляди
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі13:13 • 5474 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 7358 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 4870 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 9998 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 13039 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 20601 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Лев XIV
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Швеція
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 3240 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 20376 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 9120 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 34441 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 31206 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Гриби
Fox News

Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у всіх регіонах

Київ • УНН

 • 66 перегляди

25 грудня в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у всіх регіонах

У четвер, 25 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

Деталі

Завтра, 25 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- додали в Укренерго.

Нагадаємо

Раніше в Укренерго підтвердили запровадження аварійних відключень електроенергії в кількох областях через наслідки російських атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють.

Графіки погодинних відключень електроенергії для кожного регіону можна переглянути на сайті УНН

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна