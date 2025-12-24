Графики почасовых отключений света завтра будут применять во всех регионах

$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 7462 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 10076 просмотра
Эксклюзив
11:46 • 20662 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
14:18 • 8352 просмотра
24 декабря, 08:22 • 17567 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Эксклюзив
13:26 • 13103 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 20662 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 15269 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17567 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34208 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49732 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 68348 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 20022 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 9316 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 10647 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины11:40 • 5876 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 5474 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 7474 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 4954 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 10085 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 13110 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 20666 просмотра
Графики почасовых отключений света завтра будут применять во всех регионах

Киев • УНН

 • 104 просмотра

25 декабря во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений света завтра будут применять во всех регионах

В четверг, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Подробности

Завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании отметили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- добавили в Укрэнерго.

Напомним

Ранее в Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за последствий российских атак. Предварительно опубликованные графики обесточивания пока не действуют.

Графики почасовых отключений электроэнергии для каждого региона можно посмотреть на сайте УНН

Павел Башинский

Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина