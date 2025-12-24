Графики почасовых отключений света завтра будут применять во всех регионах
Киев • УНН
25 декабря во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
В четверг, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Подробности
Завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Напомним
Ранее в Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за последствий российских атак. Предварительно опубликованные графики обесточивания пока не действуют.
Графики почасовых отключений электроэнергии для каждого региона можно посмотреть на сайте УНН.