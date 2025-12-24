Графики почасовых отключений света завтра будут применять во всех регионах

В четверг, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

В компании отметили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе