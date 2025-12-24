30 тис. доларів за забудову в Луцьку: суд застосував запобіжний захід до депутата облради
Київ • УНН
ВАКС застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради Анатолія Вітіва у вигляді застави 10 млн гривень. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди разом з депутатом міськради за 30 тис. доларів.
ВАКС застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради Анатолія Вітіва, якого викрили спільно з депутатом міськради на одержанні неправомірної вигоди, у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.
24 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради, якого викрили спільно з депутатом міськради на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України)
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень.
Також на підозрюваного покладені такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- не відлучатися за межі Волинської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області, які за 30 тис. доларів мали б ухвалити рішення, які надали б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.