15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
30 тыс. долларов за застройку в Луцке: суд применил меру пресечения к депутату облсовета

Киев • УНН

 • 114 просмотра

ВАКС применил меру пресечения к депутату Волынского областного совета Анатолию Витиву в виде залога 10 млн гривен. Его подозревают в получении неправомерной выгоды вместе с депутатом горсовета за 30 тыс. долларов.

30 тыс. долларов за застройку в Луцке: суд применил меру пресечения к депутату облсовета

ВАКС применил меру пресечения к депутату Волынского областного совета Анатолию Витиву, которого разоблачили совместно с депутатом горсовета на получении неправомерной выгоды, в виде залога в размере 10 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

24 декабря 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к депутату Волынского областного совета, которого разоблачили совместно с депутатом горсовета на получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
    • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
      • не отлучаться за пределы Волынской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
        • воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
          • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
            • носить электронное средство контроля.

              Напомним

              Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области, которые за 30 тыс. долларов должны были бы принять решения, которые предоставили бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.

              Павел Башинский

