30 тыс. долларов за застройку в Луцке: суд применил меру пресечения к депутату облсовета
Киев • УНН
ВАКС применил меру пресечения к депутату Волынского областного совета Анатолию Витиву, которого разоблачили совместно с депутатом горсовета на получении неправомерной выгоды, в виде залога в размере 10 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
24 декабря 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к депутату Волынского областного совета, которого разоблачили совместно с депутатом горсовета на получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины)
Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- не отлучаться за пределы Волынской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Напомним
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области, которые за 30 тыс. долларов должны были бы принять решения, которые предоставили бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.