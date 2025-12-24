Моторошна ДТП у Києві: водій Porsche влетів у бетонну огорожу і загинув

$42.100.05
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 4288 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 14767 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 12973 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 15886 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32945 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48620 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66189 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72837 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42360 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 6600 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 16248 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 16951 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 3992 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 5444 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 4288 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 14767 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66189 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 40864 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 72837 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 776 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 16351 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 6810 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33027 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30043 перегляди
Моторошна ДТП у Києві: водій Porsche влетів у бетонну огорожу і загинув

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У Святошинському районі Києва водій Porsche Cayenne загинув, врізавшись у бетонну огорожу на Берестейському проспекті. Автомобіль перекинувся, водій помер від отриманих травм.

Моторошна ДТП у Києві: водій Porsche влетів у бетонну огорожу і загинув

У Святошинському районі столиці водій Porsche Cayenne влетів у бетонну огорожу і загинув. На місці аварії працюють слідчі, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Попередньо встановлено, що сьогодні близько 14:40 водій Porsche Cayenne, рухаючись по Берестейському проспекту, скоїв зіткнення із бетонною огорожею, внаслідок чого авто перекинулось 

- йдеться у повідомленні.

Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15.12.25, 15:34 • 82282 перегляди

За даними правоохоронців, від отриманих тілесних ушкоджень водій загинув.

На місці працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. Механізм та обставини автопригоди з’ясовуються.

У Харкові сталася ДТП за участю судді, постраждали двоє дітей - прокуратура19.12.25, 15:56 • 3024 перегляди

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Київ