Моторошна ДТП у Києві: водій Porsche влетів у бетонну огорожу і загинув
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва водій Porsche Cayenne загинув, врізавшись у бетонну огорожу на Берестейському проспекті. Автомобіль перекинувся, водій помер від отриманих травм.
У Святошинському районі столиці водій Porsche Cayenne влетів у бетонну огорожу і загинув. На місці аварії працюють слідчі, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Попередньо встановлено, що сьогодні близько 14:40 водій Porsche Cayenne, рухаючись по Берестейському проспекту, скоїв зіткнення із бетонною огорожею, внаслідок чого авто перекинулось
За даними правоохоронців, від отриманих тілесних ушкоджень водій загинув.
На місці працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. Механізм та обставини автопригоди з’ясовуються.
